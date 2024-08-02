﻿Сотрудники Смоленской АЭС собрали и сдали на вторичную переработку более четырех тонн макулатуры





На Смоленской АЭС прошла экологическая акция «День макулатуры», в результате которой было собрано и отправлено на вторичную переработку более 4 тонн бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. Акцию поддержали коллективы более 50 подразделений.

«Атомная станция строго соблюдает требования природоохранного законодательства, старается максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу для будущих поколений. Это часть корпоративной культуры, – подчеркивает ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Анастасия Сидорова. – Ответственное отношение к сбору макулатуры – звено целой цепи программ и мероприятий. Акцию уже можно считать традиционной и получившей признание среди коллег. Об этом можно судить по растущей вовлеченности. Если в первый раз собрали 500 кг, во второй – почти 2 тонны, а сейчас пришедшие в негодность документы, упаковка из-под оргтехники, папки и журналы «потянули» на 4 тонны 60 кг».

На Смоленской АЭС сдавать макулатуру можно не только в день акции. Для этого оборудованы пять стационарных мест на промплощадке и внешних объектах. Бумагу накапливают в отдельных контейнерах, чтобы передать на переработку. В дальнейшем бумажный полуфабрикат обретет новую жизнь, он пригодится для изготовления упаковочных материалов, салфеток, газет, некоторых видов одежды и обуви, в производстве экологически безопасных стройматериалов и много другого.

«Сразу после новогодних праздников начали собирать, аккуратно упаковывать макулатуру и с нетерпением ждали акцию, – говорит ведущий инженер отдела подготовки и проведения ремонтов Наталья Макарова. – Были рады принести пользу экологии и разгрузить площадь кабинетов от документов, потерявших актуальность. Собрали 902 кг бумажной продукции, которая накопилась в прежние времена. Уходят в прошлое заботы по содержанию архивов в порядке, не надо подписывать, перебирать, перекладывать и подшивать листы в папки. С введением электронного документооборота мы старые документы оцифровали, а новые документы сейчас – только в электронном виде, за редким исключением. Потребление бумаги сокращено как минимум в 10 раз. Это здорово, хотя в следующих акциях побеждать станет сложнее».

День макулатуры в этом году превратился в настоящий корпоративный экобатл, подразделения поборолись за первенство в командном зачете по объему собранного вторсырья. Пятерка лидеров награждена кубками и памятными подарками: цех обеспечивающих систем (935 кг), отдел подготовки и проведения ремонтов (902 кг), учебно-тренировочное подразделение (457 кг), управление производственно-технологической комплектации (364 кг), отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации (291).

«Очень важно, что на атомной станции существует такая практика, как сбор макулатуры. Дело вроде бы простое, а помогает сохранять леса – зеленые легкие планеты, – говорит инженер учебно-тренировочного подразделения Виктория Романова. – Очень ответственно относимся к этой задаче. Организовали места сбора обходов в двух зданиях: УТЦ и УЛК. Накапливаем не только бумагу, но и использованные батарейки. Есть у нас удобный контейнер для крупногабаритного картона. Все это мы упаковываем, взвешиваем на специальных весах. Рассчитывали на призовое место, и не зря!»

Экологические факторы приобретают все большую значимость и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов. Приобретает популярность экологическое поведение, забота об окружающей среде, научно-технические разработки, направленные на сохранение природы.

Госкорпорация «Росатом» является ключевым участником национального проекта «Экология», который сейчас трансформируется в новый нацпроект «Экологическое благополучие» с шестью федеральными программами: «Вода России», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение биоразнообразия», «Развитие экологического туризма», «Генеральная уборка».

Справка:

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС