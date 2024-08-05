На энергоблоке № 2 Смоленской АЭС завершена первая кампания наработки кобальта-60

Полученного в 2024 году объема изотопа будет достаточно для стерилизации 210 тысяч кубометров изделий медицинского назначения

На энергоблоке № 2 Смоленской АЭС завершена первая кампания наработки кобальта-60. Стартовый материал (кобальт-59), загруженный в реактор второго энергоблока Смоленской АЭС в 2018 году, накопил требуемый уровень активности. В технологическом процессе были задействованы специалисты нескольких подразделений: отдела радиационных технологий, реакторного цеха, отдела ядерной безопасности и надежности, отдела радиационной безопасности, транспортного цеха, управления производственно-технологической комплектации, службы безопасности.

«В приреакторных бассейнах выдержки под защитным слоем воды стержни с облученным кобальтом разбираются на звенья. Затем их помещают в транспортно-упаковочные контейнеры и отправляют на специализированном транспорте с соблюдением требований безопасности на Ленинградскую АЭС, – рассказал начальник отдела радиационных технологий Виктор Тимченко. – Вместо извлеченного изотопа в реакторные установки энергоблоков № 1 и № 2 в настоящее время загружаем новый стартовый материал, который под воздействием тепловых нейтронов будет преобразовываться в целевой продукт».

Облученные изделия были извлечены, разобраны на звенья и отправлены на Ленинградскую АЭС, где их окончательно подготовят для передачи заказчику. Всего в 2024 году Смоленская АЭС отгрузила 28 контейнеров или 14 дополнительных поглотителей с кобальтом-60. Этого объема достаточно для стерилизации 210 тысяч кубометров изделий медицинского назначения. Суммарно за первую компанию на энергоблоке №2 САЭС было отгружено порядка 50-ти контейнеров, которых достаточно для стерилизации около 370 тыс кубометров изделий медназначения.

«Кобальт-60 – продукт радиационных наукоемких технологий, его наработка включена в стратегию развития изотопного бизнеса «Росатома» и задачи по созданию новых продуктов для российского и международного рынков. Практически осваивать новый для себя вид деятельности станция начала в 2017 году. Стержни дополнительных кобальтовых поглотителей, изготовленных в топливном дивизионе «Росатома», поэтапно загружались в реакторные установки трех энергоблоков Смоленской АЭС и подвергались облучению до полной трансформации стартового материала в готовый продукт. Первую партию извлекли в начале 2023 года, с того времени на Ленинградскую АЭС суммарно передано 50 разобранных на звенья СДПК. В планах Смоленской АЭС — продолжать наработку кобальта-60 до окончания срока эксплуатации», — сказал директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В настоящее время Смоленская АЭС ведет активную подготовку к производству молибдена-99, йода-125, йода-131, самария-153 и лютеция-177.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС