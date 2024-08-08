﻿Какие обследования пройти бесплатно, чтобы исключить онкозаболевания?





В Смоленской области продолжают регистрировать новые случаи онкозаболеваний. Между тем, медицинская практика показывает, что выявление рака на ранних стадиях увеличивает шансы на успешное лечение.

В этой связи велика важность онкоскрининга — это регулярные обследования для обнаружения ранних признаков (когда ярких симптомов еще нет) самых распространенных видов рака.

Онкоскрининг проводится БЕСПЛАТНО по полису ОМС в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Напомним, что застрахованные граждане могут БЕСПЛАТНО проверить состояние своего здоровья и пройти диспансеризацию по полису ОМС с 18 лет раз в три года, а граждане старше 40 лет (и ряд категорий пациентов) – ежегодно.

Диспансеризация включает в себя два этапа. В рамках первого этапа предусмотрены осмотры и обследование всех пациентов. Если в ходе этого этапа были обнаружены состояния, при которых необходимы дополнительные обследования, пациента отправляют на второй этап диспансеризации.

В рамках первого этапа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра проводятся следующие виды онкоскрининга:

Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки у женщин: осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом проводится один раз в год для пациенток в возрасте от 18 лет и старше. В возрасте от 18 до 64 лет включительно один раз в 3 года предусмотрено взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки

Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез у женщин: в возрасте от 40 до 75 лет включительно один раз в 2 года женщинам проводят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм

Скрининг на выявление злокачественных новообразований представительной железы у мужчин: в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года — определение простат-специфического антигена в крови

Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки: в возрасте от 40 до 64 лет включительно один раз в 2 года проводится исследование кала на скрытую кровь, в возрасте 65-75 лет – один раз в год.

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний, включая осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: в 45 лет проводится эзофагогастродуоденоскопия

В рамках второго этапа диспансеризации для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний в соответствии с клиническими рекомендациями по назначению врача проводятся следующие виды исследований:

Рентгенография легких или компьютерная томография легких – эти исследования направлены на выявление злокачественных новообразований легкого

Эзофагогастродуоденоскопия – позволяет диагностировать злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

Ректороманоскопия и колоноскопия – направлены на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки

Дермотоскопия, или осмотр кожи под увеличением — исследование на выявление злокачественных новообразований кожи и (или) слизистых оболочек.

ТФОМС Смоленской области призывает смолян ответственно относиться к своему здоровью и пройти онкоскриннинг. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с полисом ОМС и записаться на обследование.