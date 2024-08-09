Детская медицина с доставкой на село





Вот уже несколько лет за здоровьем маленьких смолян, живущих в отдаленных районах области, следят врачи из мобильной бригады. Ведь далеко не в каждом населенном пункте есть узкие специалисты и современное оборудование, и не все жители могут возить детей в районные больницы.

Такой визит врачей состоялся на этой неделе в Вадине. Прием вели врач-педиатр Жанетта Валентиновна Владимирова, врач-оториноларинголог Татьяна Алексеевна Гапутина, окулист Людмила Владимировна Карпенко, невролог Елена Владимировна Слепцова. Детям и подросткам сделали электрокардиограмму, лаборатория произвела клинический анализ крови. Из областного центра приехали хирург, эндокринолог, специалист ультразвукового исследования.

За день специалисты осмотрели от 25 до 47 каждый. Уезжая, с облегчением заметили: серьезных патологий не нашли. Но многим оказана консультативная помощь, а значит, работа медицинского выездного модуля проделана не зря.

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