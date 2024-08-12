С инспекцией школ

В течение недели в рамках рабочих визитов Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев проинспектировал Дроздовскую и Казулинскую школы, библиотеки в Николо-Погорелом и Казулино.

В детском саду № 20 «Светлячок» оценил результаты проведенных ремонтных работ и установки оборудования для детей с ОВЗ, приобретенного в рамках программы «Доступная среда». Осмотрел бассейн, душевые кабинки и процедурный кабинет, смета на ремонт которых просчитывается.

Посетил филиал МБУ ДО «ДЮСШ» по борьбе, отметил необходимость ремонта входной группы, инженерных сетей и санузла и проработки вопроса установки «лежачих полицейских» перед входом в филиал и обустройства пешеходной дорожки до помещения секции.

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