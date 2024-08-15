Смоленская АЭС: состоялась II-ая региональная инклюзивная гребная регата «Паруса духа в атомных городах»

В День физкультурника в Десногорске прошел региональный этап международного социального проекта «Паруса духа в атомных городах», организованного госкорпорацией Росатом» и концерном «Росэнергоатом» при поддержке Смоленской АЭС, профсоюзной организации атомщиков и администрации Десногорска.

Акватория Десногорского водохранилища стала фестивальной площадкой для парусной и гребной регат, показательных выступлений юных спортсменов парусного спорта из города Коломна Московской области. Соревнования на лодках «Дракон» и регата на парусных яхтах объединили людей с ограничениями по здоровью и без из городов Смоленской, Калининградской, Московской, Калужской и Брянской областей, спортсменов, организаторов, волонтеров и партнеров проекта. Также в них приняли участие ветераны — первостроители Смоленской АЭС и Десногорска, которые в этот день принимали поздравления с Днем строителя.

«Давайте скажем большое спасибо тем людям, которые дали нам возможность любоваться красотами нашего водохранилища и проводить здесь соревнования, — отметил на открытии регаты директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — Благодаря им построен и процветает Десногорск, работает Смоленская атомная станция, производя электрическую и тепловую энергию. Все, что создано умелыми руками и талантом строителей, продолжает жить и радовать всех нас. А всем, кто сегодня выйдет на воду, желаю семь футов под килем и попутного ветра!»

В этом году за звание сильнейших боролись 4 экипажа на лодках «Дракон», 7 экипажей яхт в 2- х классах: в классе «Микро» и открытом классе «Крейсерских яхт». В составе экипажей наравне с представителями спортивных клубов состязались люди с ограничениями по здоровью. Таким образом были созданы условия для раскрытия потенциала всех участников путем взаимодействия и передачи опыта.

Пока спортсмены соревновались на воде, для жителей и гостей водного фестиваля были подготовлены увлекательные мастер-классы и активности: по «выживанию» на воде, умению держать на сапбордах. При поддержке волонтеров объединения «Протон» и «Добро.Центра» участники фестиваля изучали шрифт Брайля, учились читать по губам и изучали язык слабослышащих, смогли прогуляться и научиться готовить бутерброды с завязанными глазами, закрепив свое мастерство в кулинарном поединке с черными повязками на глазах. И все без исключения — и спортсмены, и гости фестиваля — наслаждались концертом смоленской кавер-группы «KIWI».

По итогам заездов в гонках на лодках «Дракон» победителем стал экипаж «Морские плюшки». Второе место по итогам трех заездов завоевала команда «Победа», замкнул тройку лидеров экипаж «Морские одуванчики», а команда «Дух дракона» пришла к финишу четвертой.

В заездах яхт в классе «Микро» лидировал экипаж капитана Юрия Беркова «Смолевич». Серебро досталось команде капитана Андрея Зангиева «Стелла», бронза — у экипажа «Соложа», капитан Александр Романенко. Команда яхты «Фишка», капитан Мария Святобог, пересекла финишную черту четвертой.

«Крейсерских» яхт заявилось на соревнования две. Первое место занял экипаж «Марлин», капитан Вячеслав Подкорытов, вторую ступеньку пьедестала почета завоевала команда капитана Романа Овчинникова «Blue».

Ветераны строительства Смоленской АЭС в отдельном заезде разыграли Кубок строителей Смоленской АЭС, который заслуженно достался капитану экипажа яхты Юрию Беркову.

Десногорск завершил спортивную навигацию 2024 «Парусов духа в атомных городах». По традиции флаг парусов будет поднят в городе спутнике Ростовской АЭС Волгодонске в 2025 году в День России.