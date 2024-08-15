Уведомление о предоставлении печатной площади в газете «Сафоновская правда»

АНО «Северная объединенная редакция СМИ» уведомляет

В соответствии со ст. 30 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» общий объем печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) на безвозмездной основе в агитационный период зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных округов Смоленской области 13 октября 2024 года составляет 5600 см2.

Общий объем платной печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) в агитационный период зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных округов Смоленской области 13 октября 2024 года составляет 11200 см2.Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 35 руб.

Печатная площадь для размещения агитационных материалов предоставляется зарегистрированным кандидатам в агитационный период с 14 сентября 2024 года до 00 часов по местному времени 11 октября 2024 года.

Для размещения агитационных материалов не предоставляются первая и последняя полосы.

Контактная информация: 215500, г. Сафоново Смоленской области, ул. Революционная, д. 11. Телефон 4-17-75. Факс 2-29-90. E-mail: safonovka77@mail.ru.