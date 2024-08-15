﻿Смоленская АЭС: определены лучшие пожарные формирования атомных станций концерна «Росэнергоатом»





В ходе соревнований участники продемонстрировали знания в области пожарной безопасности и использовании первичных средств пожаротушения.

На Смоленской АЭС прошли корпоративные соревнования добровольных пожарных формирований, в которых приняли участие 77 огнеборцев в составе 14 боевых расчетов с Балаковской, Белоярской, Калининской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской атомных станций.

«На объектах использования атомной энергии достаточно сил, средств, техники для того, чтобы ликвидировать пожар любой сложности. Но именно на вас, представителей добровольных пожарных формирований, возложена ответственность за оперативное реагирование и принятие правильных решений до приезда профессиональных пожарных и спасателей. Ваш опыт и навыки очень важны, и то, чем вы занимаетесь, заслуживает глубокого уважения», — отметил на открытии соревнований директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В первый день соревнований участники сдавали теорию — в компьютерной программе отвечали на 10 вопросов по знанию требований правил пожарной безопасности, начиная от знаков, разметок и завершая требованиями при организации и выполнении пожароопасных работ. Тестирование проходило на время, каждый неправильный ответ добавлял 10 секунд. По итогам испытаний среди мужских команд лидировала команда Смоленской, вторую ступеньку пьедестала почета заняла Калининская АЭС, третью — Нововоронежская АЭС. Среди женщин лучшей стала команда Балаковской АЭС, на 2 месте — Смоленская АЭС, на 3 месте — Ленинградская АЭС.

Второй день соревнований был посвящен прохождению 300-метровой эстафеты. Жара и сменяющий ее ливень не помешали командам в полной мере показать свое мастерство в пожарном деле и отличную физическую подготовку. Из соображений безопасности организаторы исключили один из этапов — бег по буму, но остались не менее сложные препятствия, которые нужно было преодолеть на время, не допустив ошибок. Участники вызывали по телефону пожарный расчёт, мужчины преодолевали 2-х метровый забор (женщины его обегали), одевали боевую одежду пожарных, проходили «лабиринт», тушили горящую жидкость в противне, прокладывали рукавную линию, подключали к ней пожарный ствол и поражали им специальную мишень до срабатывания светового и звукового сигнала. Большую поддержку в профессиональном судействе, сопровождении в проведении соревнований оказали руководство и сотрудники пожарно-спасательной части №1 по охране Смоленской АЭС.

Среди мужских команд с лучшим временем — 01:43:45 — полосу препятствий преодолела команда Калининской АЭС, второй финишировали хозяева — команда Смоленской АЭС со временем 1:46:90, третьей — команда Белоярская АЭС (1:50:57). Среди женских команд уверенную победу одержала команда Белоярской АЭС (время 1:55:63), 2 место заняла команда Смоленской АЭС (время 1:58:20), замкнула тройку лидеров команда Калининской АЭС (время 1:59:68).

«В соревнованиях принимают участие представители самых разных профессий, все они умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения и могут ликвидировать пожар в начальной стадии развития. Когда из коллектива предприятия хотя бы 30-40% персонала обладает такими навыками — это уже залог успеха, — отметил главный судья соревнований, директор департамента пожарной безопасности концерна «Росэнергоатом» Виктор Никифоров. — Наши соревнования всегда проходят на высоком уровне, это касается и подготовки площадок, и судейства, и поддержки руководства. Добровольные дружины атомных станций не только соревнуются, но и поддерживают друг друга, потому что все мы — единая команда концерна «Росэнергоатом» и у нас одна задача — не допустить пожаров на наших объектах».

По итогам двух соревновательных этапов переходящий Кубок на звание лучшего боевого расчета завоевала команда Смоленской АЭС. Второе общекомандное место — у команды Калининской АЭС. Третье — у команды Белоярской АЭС.

«Мы очень довольны результатом нашей команды: и мужчины, и девушки выложились на максимум. Тренировались долго и упорно, отрабатывали до автоматизма действия на каждом этапе эстафеты, — поделился представитель команды Смоленской АЭС Денис Лебедев. — С каждым годом конкуренция все сильнее, если раньше разрыв между финишным временем команд достигал минут, то сейчас это секунды и доли секунд. Будем и дальше тренироваться и наращивать мастерство».

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Эта деятельность включает в себя снижение травматизма, несчастных случаев на производстве, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, повышению безопасности на рабочих местах. Росатом и его предприятия также занимают позицию признания здоровья как высшего национального приоритета государства и принимают активное участие в работе по этому направлению

Управление коммуникаций Смоленской АЭС