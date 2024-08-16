Привлечение медицинских кадров

Обеспечение медицинскими кадрами — приоритетная задача для Правительства Смоленской области, так как от доступности медицинской помощи во многом зависит здоровье жителей.

На своей странице в «ВК» Глава мО «Сафоновский район» Александр Царев написал:

– Совместно с Главным врачом Сафоновской ЦРБ И.С. Кристалинским и Министерством здравоохранения Смоленской области системно проводим работу по привлечению кадров в наш район.

На сегодняшний день 25 целевиков для нашей Центральной районной больницы проходят обучение в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» и по окончании вернутся работать в район. Кроме того, ещё 2 целевика получили среднее профессиональное медицинское образование и будут вскоре трудоустроены на должности медицинских сестер.

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области В.Н. Анохина всем студентам-целевикам осуществляется ежемесячная денежная выплата в зависимости от курса обучения: 1-3 курс – 3 000 рублей (в том числе студентам среднего профессионального образования), 4-5 курс – 4 000 рублей, 6-й курс – 5 000 рублей.

С целью привлечения молодых специалистов к нам в район на базе Сафоновской ЦРБ организовано прохождение практической подготовки по программе ординатуры.

16 врачам произведена выплата единовременного денежного пособия в размере 1 млн рублей, 12 специалистам — в размере 200 тыс рублей, 3 фельдшерам ФАП на селе — в размере 500 тыс рублей.

С прошлого года установлена выплата специалистам, работающим на селе, имеющим стаж работы менее 3 лет, в размере 3 000 рублей. Ежемесячную выплату также получают медицинские работники ФАП, врачи анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты.

Медикам оказывается поддержка в создании комфортных условий для жизни и работы на новом месте. Так, врачу узкой специализации компенсируем расходы, связанные с оплатой найма жилого помещения, до 10 000 рублей в месяц. Эта же мера будет применена и к вновь прибывшему среднему медицинскому работнику.

В 2024 году 5 специалистов-целевиков включены в заявку претендентов на улучшение жилищных условий путем заключения договоров найма на 2025 год. Для врачей, которые будут трудоустроены после прохождения аккредитации, уже приобретены 2 квартиры.

Кроме того, для специалистов, изъявивших желание переехать и работать в сфере здравоохранения к нам в район, в рамках долевого участия в текущем году строится 5 квартир в г. Сафоново по программе Комплексного развития сельских территорий.

Уверен, что данные меры приведут к решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения в регионе и района в частности.

Текст и фото https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_1967