﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики рака легких





В мире ежегодно диагностируется около 2 млн случаев этого заболевания. В Смоленской области ежегодно более 350 человек впервые узнают об этом диагнозе. К сожалению, из года в год количество таких пациентов увеличивается.

Рак легкого – это злокачественное новообразование, которое образуется из клеток легких. Он может возникать как у курильщиков, так и у некурящих людей. Однако 90% случаев рака лёгких ассоциированы с курением. Доказано, что одинаковый вклад вносят как курение табака, так и использование вейпов, а также наличие фактора систематического пассивного курения. Трудность диагностики рака легких в том, что он долгое время развивается бессимптомно.

Курение является причиной развития более 22 злокачественных новообразований различных локализаций и увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз.

Для наших легких опасны такие внешние факторы риска, как работа, связанная с вредными химическими соединениями — асбестом, мышьяком и дизельными выхлопами. Опасна и бытовая химия. Вредно нахождение в пыльных помещениях (влажная уборка очень важна), с повышенным количеством радона. Радон высокотоксичен. Попадая в организм человека, он способствует процессам, приводящим к раку лёгких.

Напоминаем о важности профилактики этого заболевания и необходимости регулярных медицинских осмотров, в которые включены необходимые для диагностики анализы и флюорографическое обследование. В анкете, которую обязательно заполняет каждый пациент, содержится раздел наследственного анамнеза: если кто-то из кровных родственников болел раком легкого или умер от него, то у этого человека повышен риск развития данного заболевания. Также в анкете есть раздел о наличии хронических заболеваний лёгкого, которые автоматически переводят человека в группу риска. На основании ответов на вопросы указанных разделов анкеты врач также назначает дополнительные исследования, что важно для своевременной диагностики и раннего начала лечения.

Не игнорируйте первые признаки беспокойства: кашель, одышку и затруднение дыхания, появление крови в мокроте или боли в грудной клетке – это повод обратиться к врачу.

Но главное – заботьтесь о своем здоровье каждый день и ежегодно проходите профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию.

Полезные тематические ссылки:

https://профилактика67.рф/ — портал «Профилактика 67» — это уникальный региональный проект, реализованный Смоленским областным медицинским информационно-аналитическим центром совместно с Министерством Смоленской области по здравоохранению и Центром общественного здоровья и медицинской профилактики;

http://smolcmp67.ru/onkologicheskie-zabolevaniya/ — тематический раздел на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.