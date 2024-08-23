﻿На Смоленской АЭС завершен ремонт энергоблока №1 с элементами модернизации





Планово-предупредительные ремонты (ППР) проводятся регулярно на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания высокого уровня безопасности и стабильного рабочего состояния оборудования.







«По итогам ремонтной кампании все запланированные мероприятия, в том числе направленные на повышение безопасности и надежности оборудования первого энергоблока, выполнены в полном объеме. Успешно проведен второй этап работ по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора. Благодаря накопленному ранее опыту, а также слаженной и ответственной работе всех участников ремонта удалось значительно оптимизировать этот процесс с безусловным соблюдением требований безопасности и качества, — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

С целью поддержания гарантированной безопасной выработки электроэнергии в период ППР выполнено более 600 ремонтных работ. Помимо регламентных произведены работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации оборудования, а именно управление ресурсными характеристиками 93 ячеек, замена импульсно-предохранительных клапанов на трубопроводах редуцированного пара, модернизирована система управления электронасосов. Кроме того, отремонтированы первый и второй генераторы, цилиндры высокого давления, возбудители генераторов и др.

В ремонте энергоблока №1 было задействовано более 1500 человек, включая производственно-ремонтный персонал и инженерную поддержку атомной станции, работников АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Пролог».

«За счёт использования инструментов производственной системы Росатома, чёткого планирования работ и выполнения производственного анализа, а также применения специализированной оснастки и роботизированного оборудования удалось значительно увеличить темп проведения операций по управлению ресурсными характеристиками по сравнению с первым этапом, который проходил в 2023 году. Вместо 21 суток, отведенных на эту работу, удалось выполнить ее за 17 суток», — сообщил заместитель главного инженера по ремонту Андрей Писков.

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС