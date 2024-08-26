Праздник тех, кто город основал

Каждый год в последнее воскресенье августа в России празднуют один из старейших профессиональных праздников – День шахтера.

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Для сафоновцев это особый праздник. Он всегда был и остается одним из самых почитаемых в истории нашего города и района, ведь именно работники угледобывающей сферы в 50-х годах прошлого века сыграли важную роль в становлении и развитии Сафонова. Благодаря открытию шахт и труду шахтеров небольшой поселок превратился в районный центр.

Праздничные мероприятия ежегодно проводятся на площади у Дома культуры «Шахтер» в поселке Горном. Этот год не стал исключением: у ДК собрались все, кто имел отношение к добыче и переработке угля, их родственники и жители города. В то время как взрослые наслаждались общением друг с другом, ребятня с интересом осваивала батуты, пробовала сладкую вату с мороженым, выигрывала призы в беспроигрышную лотерею, каталась на пони. Но как только началась торжественная часть, все поспешили к произвольной сцене у крыльца.

Со словами поздравлений к присутствующим обратился заместитель Главы МО «Сафоновский район» – управляющий делами Дмитрий Буянов:

– От имени Главы района передаю вам самые теплые и искренние пожелания: радости, мира, достатка, благополучия. На сегодня в городе отсутствуют шахты, но ведь история практически каждой семьи связана с горнодобывающим трудом. Поэтому День шахтера по праву является праздником нашего города. Именно первопроходцам и ветеранам угледобывающей сферы создали фундамент для зарождения и развития промышленности в городе.

Депутат Смоленской областной Думы, председатель комитета по законности и правопорядку Александр Станьков также отметил значимость этой даты, которая отмечается в честь ветеранов-горняков.

Как сказал в своем поздравлении почетный шахтер РФ, кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней Александр Горбачев, продолжительное время возглавлявший шахтоуправление «Сафоновское», День шахтера – поистине всенародный праздник. Отмечать его вся страна начала в 1947 году, и до сих пор он чтится в нашем городе.

– Спасибо руководству города, что мы продолжаем отмечать этот праздник, хотя прошло 27 лет со времени закрытия последней шахты. Много времени утекло. Ушли мои товарищи, коллеги. Но здесь присутствуют дети, внуки, которые должны знать, что основателями города были шахтеры. Их самоотверженный труд позволил не только развивать город, строить жилье, на базе закрытых шахт позже были построены предприятия. Например, завод «Теплоконтроль» вырос на промплощадке шахты № 6, завод ГМП – шахты № 5, электромашиностроительный появился на месте

центральных электромеханических мастерских… Вы должны знать, что и после закрытия шахт наши труженики-шахтеры внесли определенный вклад в развитие города. Слава нашим шахтерам!

Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями артистов Центрального дворца культуры, Дома культуры «Шахтер», местных талантов.