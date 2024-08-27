﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина





Рассказываем основные события рабочего графика главы региона.

Инвестиции на молоко

В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов в регионе – масштабного расширения производственных мощностей молочного комплекса «Золотая Нива». Общая сумма вложений в развитие предприятия составит 5 млрд рублей.

На прошлой неделе был заложен первый камень в строительство новых объектов фермы: коровников, доильно-молочного блока, дворов для выращивания молодняка и нетелей и др. Это позволит увеличить фуражное стадо с 2,4 тыс. до почти 6 тыс. голов, расширить посевные площади в 2,5 раза – с 4 тыс. до 10,5 тыс. гектаров и повысить надои с 27,8 до 68 тыс. тонн в год. В результате «Золотая Нива» войдет в топ-25 производителей молока во всей России.

«Реализация проекта даст мощный импульс для роста экономики Сафоновского, Дорогобужского районов и всей области в целом. На предприятии создадут 140 дополнительных рабочих мест. Также в возведении новых объектов фермы и их дальнейшей эксплуатации будут задействованы сотни местных специалистов из смежных отраслей: строители, электрики, сварщики, механики и многие другие. Кроме того, начнётся обработка больших площадей неиспользуемых земель», — рассказал губернатор.

Создаем достойные условия для студентов-целевиков

На заседании Правительства области обсудили работу со студентами-целевиками. Для мотивации ребят ввели в регионе большой пакет мер поддержки. В зависимости от курса обучения они получают дополнительные стипендии от 3 до 5 тыс. рублей. При трудоустройстве им предоставляется жильё или компенсация аренды. В ближайшее время будут введены выплаты в размере до 1 млн рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке.

«В результате через несколько лет в больницы, школы, учреждения культуры и спорта придут сотни молодых и квалифицированных специалистов. Держу эту работу на личном контроле», — подчеркнул Василий Анохин.

Так держать!

Студенты наших вузов и СПО вернулись со Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» из Саратова и Ставрополя. В копилке наград 7 призовых мест – такого раньше не было.

«Мы увеличили финансирование регионального этапа и участия наших ребят в финалах до 3 млн рублей. Если в прошлом году область представляли 25 студентов, то в этом – уже 50. Обязательно продолжим поддерживать такие проекты. Поздравляю ребят, так держать!», — сказал губернатор.

Для того чтобы молодежь могла наиболее полно реализовать свои идеи, в регионе действуют и другие меры поддержки. Например, областной конкурс молодёжных проектов, фонд которого составляет 3 млн рублей. Также молодые люди могут заявиться на премию «Будущее Смоленщины» и получить 30 тыс. рублей за активное участие в культурных, спортивных и добровольческих мероприятиях.

«Предлагайте свои инициативы. Мы не оставим их без внимания, поддержим. Правительство области – всегда с вами!»

На низком старте

Практически завершили процесс подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Смоленских ребят примут 343 школы. Везде проведен косметический ремонт, проверено соблюдение санитарных норм, требований пожарной безопасности, состояние материально-технической базы. За счет средств федерального бюджета выполнен капитальный ремонт в 6-ти школах.

Смоляне своих не бросают

«Продолжаем оказывать помощь жителям Курской области, которую атаковал преступный киевский режим. Предприниматели, сотрудники частных и государственных организаций, волонтёры, общественные деятели, политики и очень многие смоляне активно участвуют в сборе гуманитарных грузов. Уже направили курянам 27 тонн медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, постельных принадлежностей и других полезных вещей. Большое спасибо каждому за посильный вклад. Смоляне своих не бросают», — сказал Василий Анохин.

Татьяна Напреева