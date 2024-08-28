Губернатор Василий Анохин рассказал о модернизации Смоленского медицинского колледжа

Учреждение отремонтировано и сонащено благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Кроме того, там создано 18 учебно-производственных зон с современными симуляторами и тренажерами для обучения. Также преподаватели прошли курсы повышения квалификации и стажировку.

– На базе обновленного колледжа будут проводиться занятия для студентов всех организаций медицинского кластера. К 2026 году планируем нарастить число обучающихся по программам «Профессионалитета» до 1 тыс. После получения образования ребята гарантированно трудоустроятся в учреждения государственной системы здравоохранения, фармацевтические компании и частные клиники. Это более 40 работодателей в отрасли, которые вошли в объединение для участия в процессе подготовки своих будущих специалистов, – пояснил Василий Николаевич.

Создание условий для получения качественного и современного образования молодых людей, а также дальнейшей успешной самореализации на родной земле — это главная задача Правительства области.