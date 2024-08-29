Без движения вперёд не будет результата

Животноводческое хозяйство в селе Васильевском, бесспорно, является одним из стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий в районе. Его история началась всего-то лет пять назад, но за это время на месте полуразрушенных старых ферм вырос современный животноводческий комплекс со своей кормовой базой, зерноскладом, мельницей, парком сельхозтехники. Из года в год КФХ Казимировых и ООО «Соржин милк» удерживают передовые позиции по всем направлениям своей деятельности.

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Когда ни приезжаешь в это хозяйство, всегда заметны изменения к лучшему в сравнении в предыдущим посещением. Вот и в этот раз развернувшееся строительство на территории комплекса и деловая суета поразили своим размахом. В этой российской глубинке, полным ходом идет возрождение сельскохозяйственного комплекса страны.

– Здесь дойное стадо, здесь телята, – рассказывал встретивший у фермы управляющий Александр Казимиров, по-хозяйски обходящий свои владения. – Вот групповой домик для телят, в который мы переводим уже 3-месячных малышей, а до этого они стоят по одному. При содержании телят крайне важна гигиена, которой легко достигнуть благодаря индивидуальному домику. Его достаточно легко вычистить. К тому же он не имеет стыков или контуров, в которых могла бы скапливаться грязь. Слой новой соломы делает место пребывания теленка чистым, свежим. На открытом воздухе телята не страдают от сквозняков и имеют достаточно свежего воздуха. Комбинация свежего воздуха, изоляции и достаточного поступления дневного света гарантирует, что животные вырастут сильными, здоровыми и устойчивыми к заболеваниям. Крайне низкие температуры воздуха не становятся проблемой для телят, поскольку домик дает достаточную защиту от них, благодаря глубине навеса.

Общая численность поголовья в хозяйстве меняется каждый день, ведь отелы идут практически непрерывно. На середину августа, например, она составляла 1 400 голов, из них 350 – фуражные коровы, то есть те, которые и дают надои ценного продукта жирностью 4–4,2 процента. Ежедневно за молоком приезжают представители молокозавода и забирают больше шести тонн продукта, что приносит аграриям стабильный доход.

Как объяснил Александр, на их ферме имеются коровы голштинской и сычевской пород, каждая из которых хороша по-своему. Первая дает больше молока, зато у второй получается продукт большей жирности, что очень ценится среди сыроваров и других потребителей. К тому же сычевка является мясомолочной породой, а как раз на мясное животноводство васильевские сельхозтоваропроизводители хотят сделать ставку в ближайшем будущем. Для содержания бычков уже строятся новые площадки на задворках фермы.

– Залили фундамент, сейчас идут сварочные работы, – объясняет Александр. – По плану на каждой площадке (18 на 110 метров) будет стоять по 240 голов, а всего хотим откармливать до 3 000 бычков.

А еще в этом году аграрии закупили 122 нетели симментальской породы из Чехии (говорят, она дает молоко с высоким содержанием белка и жира) и 57 голов из Московской области. На примете еще одно племенное хозяйство, где собираются прикупить партию буренок.

Рядом с развернувшейся стройкой – силосная яма на пять тысяч тонн. В этому году таких ям уже пять. По подсчетам животноводов, кормов должно хватить, несмотря на неблагоприятные погодные условия, часто мешающие заготовке и уборке.

Зерносклад вместимостью до 200 тонн появился здесь года два назад. Он оснащен мельницей для приготовления кормовой смеси из шрота и кукурузы или зерновых.

– Все хорошо, не хватает только рабочих рук. С кадрами проблема, – сетует Александр. – Зарплата у нас стабильная, и доставку работников хозяйство берет на себя, и жилье предоставляет. Сейчас, например, у нас четыре постоянных доярки, две новенькие обучаются. Пока хватает, но в будущем, когда мы выйдем на 1 000 фуражных коров, будет трудновато. Работа на ферме трудная, практически без выходных и праздников. Корове без разницы, какой сегодня день, ее доить и кормить нужно регулярно… Общеизвестно, что молоко у коровы на языке. Как ее накормишь, так и надоишь.

Как считает Александр, погода нынче не на стороне селян: как только нужно в поля выходить, так дождь зарядил.

– Урожай получим средненький из-за потерь зерна, вот только кукуруза будет хороша. Она в нашей полосе не вызревает, поэтому идет на силос, – объясняет Александр, пока мы направляемся на участок, где идет уборка викоовсяной смеси.

А вот и поле с плывущими по ней уборочными машинами. Зеленая масса сочной струей падает прямо в кузов тракторного прицепа, а по сжатым полосам разгуливают пернатые добытчики. За рулем комбайна надежный работник Алексей Тарасов, уже три года вместе с другими аграриями трудится на результат. Из тех, кто пришел в КФХ в числе первых, Александр называет механизаторов Алексея Лагаева, Владимира Ходченкова, телятницу Любовь Шатыко. Им супруги Казимировы благодарны за верность и порядочность, трудолюбие и понимание.

Сегодня команда животноводов на васильевской земле значительно увеличилась: есть и зоотехник Тамара Лазарева, и замдиректора Александр Бульбан, и большой штат инженерно-технических работников. На сегодняшний день в обороте у васильевцев 2 800 гектаров земель, а общая площадь скоро будет равняться почти 7 000 гектаров. Многие из них еще предстоит оформить и обработать.

– Под посевами у нас 600 га кукурузы на силос, 400 га пшеницы на зерно, 200 га ячменя на зерно, 200 га суданской травы на сено или сенаж, 180 га злаково-бобовых трав на сено на сенаж, 130 га рапса (уже убрали), около 500 га викоовсяной смеси, – рассказывает Александр Бульбан. – Рапс нынче вышел никуда не годный в связи с весенними заморозками как раз в период его цветения. Вот и получилось 13 центнеров с га. Остальные культуры выросли неплохими, но могли бы и лучше. Дождливое лето внесло свои коррективы в наши планы, не только по уборке, но и подкормке, силосованию. Но мы не унываем. Просто сроки реализации проекта немного сдвигаются с конца этого года примерно на весну следующего. Тогда наше фуражное стадо будет состоять из 1 000 коров, а надои около 25 тонн ежедневно.

«Без движения вперед не может быть достижений», – справедливо считают в Васильевском и стремятся не останавливаться на достигнутых результатах, не самоуспокаиваться, а целенаправленно идти по пути оптимизации хозяйственной деятельности. И в этом заслуга всего коллектива.