﻿Василий Анохин: в Смоленской области построят еще два жилых корпуса в оздоровительном центре





Губернатор рассказал в социальных сетях, что это стало возможно поддержке правительства РФ.

В оздоровительном центре «Голоевка» появятся два новых модульных жилых корпуса. Здания увеличат вместимость лагеря на 100 мест. Это позволит дополнительно принимать для отдыха почти 2000 детей в год. Регион получит на эти цели более 60 миллионов рублей.



Финансирование было выделено по инициативе главы федерального правительства Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках федерального проекта минпросвещения России «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



«Сегодня в Смоленской области работают 188 детских лагерей. Из них 177 — пришкольные, 9 — стационарные и 2 — палаточные. За два минувших месяца лета оздоровление в них прошло более 14 000 детей», — сказал Василий Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

24 июня 2024 года прошла встреча председателя Правительства Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации. На данной встрече председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в рамках программы модернизации учреждений детского отдыха введено 150 новых корпусов, более 100 тысяч детей дополнительно могут отдыхать в летних оздоровительных лагерях. С министром финансов Антоном Силуановым была достигнута договорённость о том, что в случае введения в эксплуатацию новых корпусов к 1 июня 2024 г. Министерство финансов дополнительно выделит 1 миллиард рублей на возведение корпусов для детского отдыха, поскольку одновременно идёт ремонт действующих лагерей и медицинских отделений. В связи с тем, что средства были освоены в срок и все корпуса возведены, 31 июля 2024 года Михаилом Мишустиным было подписано Распоряжение Правительства РФ № 2031-р, в соответствии с которым регионам выделены субсидии на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций). Смоленская область вошла в число 13 регионов — получателей поддержки и получит средства в размере 63 797 100 рублей на данные цели.

Социально-оздоровительный центр «Голоёвка» — одно из наиболее востребованных и успешных учреждений Смоленской области в сфере детского отдыха. Центр активно участвует в различных всероссийских акциях, там проводятся профильные смены с большим числом участников — например, этим летом были проведены проведены профильные смены «Мы — дети России», «Сюжеты нашего лета», «Время первых — береги планету», «Спорту — да! Физкультуре — ура!» С учётом этого выбор «Голоёвки» для реализации проекта по возведению 2 новых модульных жилых корпусов абсолютно обоснован. Проблем с комплектованием и увеличением численности детей в лагере на 100 человек точно не возникнет.

Следует, конечно, отметить, что цены на отдых и оздоровление детей являются существенными для большинства родителей. Так, стоимость путёвки в «Голоёвку» на 21 день составляет 42 000 рублей. В связи с этим нужно расширять возможности предоставления льготных путёвок, в том числе по профсоюзной линии, детям из малообеспеченных семей, а также имеющим соответствующие медицинские показания для прохождения оздоровительных процедур.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

2024 г. по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был объявлен годом Семьи, а забота о подрастающем поколении неотъемлемая задача государства. И сейчас в разгар лета и школьных каникул, когда в городе жара, многие семьи с детьми предпочитают отправить своих чад за город, в оздоровительные лагеря. Но из-за нехватки данных социальных учреждений и больших очередей, не все дети могут попасть в них, для полноценного загородного отдыха.

Конечно, альтернативой остаются частные школы и оздоровительные учреждения, но не всем смолянам они по карманы, а значит строительство двух новых модулей оздоровительного центра «Голоевка» позволит увеличить количество отдыхающих и круглогодично принимать детей, в том числе из неполноценных и многодетных семей. Смоленская область получит на эти цели более 60 миллионов рублей в рамках федерального проекта министерства просвещения России и эти средства значительный вклад в развитее как региона, так и всего процесса обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи. Ведь здоровое и счастливое детство, это залог будущего страны и вкладывая сейчас в отдых наших детей, мы вкладываем в перспективное развитие государства.