﻿Новый законопроект покончит с анонимной информацией в интернете





Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки об обязанности владельцев пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах, в том числе в Telegram, с более 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор.

Многие такие каналы превосходят традиционные СМИ по влиянию, но их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки.

Владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны подать Роскомнадзору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.

Речи о блокировке каналов без идентификации не идет, но они не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Поправки об обязанности владельцев пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах, в том числе в Telegram, с более 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор являются вполне обоснованными. Владельцы крупных телеграм-каналов по сути, приближаются к традиционным СМИ. В этой связи законодательное регулирование их деятельности должно стать более современным и приближенным к сегодняшней реальности. Известны случаи, когда владельцы каналов занимались преступной деятельностью, вымогая деньги у известных личностей, в обмен на «блок» на публикацию негативной информации на их каналах. Деанонимизация крупных телеграм-каналов поможет предотвратить такие случаи. Важно, что порог в 10 тысяч подписчиков является достаточно крупным и не затронет большинство рядовых пользователей, которые должны иметь возможность свободно высказывать своё мнение в интернете без регистрации в Роскомнадзоре. Более свободная дискуссия в интернете даёт возможность более открыто высказывать своё мнение, что важно для выявления проблем – например, именно в результате получения обратной связи от граждан становятся лучше «подсвечены» проблемы местного значения, на которые стоит обратить внимание. В случае необходимости, например, в связи с совершением правонарушения, личность пользователя можно установить и через интернет-провайдера. Деанонимизация крупных каналов должна означать раскрытие информации об их владельцев Роскомнадзору, однако право на использование псевдонима должно охраняться государством. Нужно защитить базу данных с информацией о владельцев каналов от утечек. Это важно для того, чтобы пользователи не подвергались давлению, например, коррупционеров, о которых они готовят материалы. Кроме того, крупные блогеры должны не только нести дополнительные обязанности, но и пользоваться правами журналистов.

Традиционные СМИ часто используют анонимные источники информации. Высокопоставленные источники часто готовы раскрыть информацию только на условиях анонимности. В ряде случаев информация доводится анонимно в качестве «сигнала», когда это нецелесообразно или преждевременно делать путём официального заявления. Поэтому права журналистов на защиту своих источников должны быть защищены. Блогеры, однако, не должны иметь возможность ссылаться на анонимность источников в тех случаях, когда они умышленно распространяют фейки или делают провокационные вбросы, направленные на раскачку ситуации, скажем, в сфере межнациональных отношений.

Безопасность интернет-пространства должна быть обеспечена в первую очередь путём защиты граждан от различных видов мошенничества. Нужны дополнительные меры в этой области – слишком много людей пострадало от вывода средств мошенниками. Нужно обратить внимание и на иностранные мессенджеры – иностранные государства могут получать от них чувствительную информацию в сфере корпоративных коммуникаций, направленную на введение новых санкций, предотвращение их обхода. Необходимо переходить на российские средства коммуникации и на российские служебные средства связи. Что касается частной сферы, пользователи должны иметь возможность использовать различные площадки. Например, на YouTubeесть большое количество интересной и полезной информации в сфере науки, кулинарии, музыки. Пользователи должны иметь доступ к этой информации. Но нужен диалог с крупными хостингами – они должны соблюдать российское национальное законодательство. Конечно, следует создавать и российские интересные и полезные, конкурентоспособные интернет-площадки. Без этого невозможен технологический суверенитет России.