﻿Обрабатывающая промышленность под особым вниманием государства





Развитие обрабатывающей промышленности стало основной темой совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Обрабатывающая промышленность находится под особым вниманием государства. Президент указывал, что доля импорта в стране должна сокращаться не путем заградительных мер, а благодаря собственным производствам, готовым обеспечивать внутренние потребности в продукции обрабатывающей промышленности и других отраслей.

Премьер-министр Михаил Мишустин обращал внимание, что обрабатывающий сектор отечественной промышленности по итогам января-мая этого года вырос на почти 9%. Такая динамика была бы невозможна без активного участия предпринимателей в модернизации производств. Инвестиции бизнеса в обрабатывающие отрасли за 2023 год увеличились почти на 20% и составили около 4,5 трлн рублей.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В условиях санкций и импортозамещения развитие промышленности чрезвычайно важная задача всего государств и Смоленской области. 14 февраля 2024 года в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла итоговая коллегия по ключевым достижениям и результатам развития промышленности. Смоленская область показала свои успехи, так по итогам 2023 года в регионе индекс промышленного производства составил 110,6% в сравнении с показателями 2022 года. По данным Смоленскстата, в обрабатывающих отраслях отмечено еще большее увеличение – на 15,3%. Особенно ощутимый рост наблюдается по объему отгруженных товаров смоленского производства – «плюс» 19%.

По данным регионального правительства, в 2023 году Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, оказал финансовую поддержку 11 проектам на общую сумму свыше 188 миллионов рублей. Так ранее еще в октябре 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Смоленской области. Один из пунктов касался докапитализации регионального фонда развития промышленности в объеме 150 миллионов рублей. Это касалось пяти предприятий региона: ООО «Юнипроф» (приобретение оборудование), АО Сафоновский завод «Теплоконтроль» (приобретение оборудование), ООО «Промактив» (пополнение оборотных средств), ООО «Смол Стоун групп» (приобретение оборудование), ООО «Доркомплект-Явир» (пополнение оборотных средств).

Уже сейчас есть положительные успехи в привлечении льготных займов от Федерального фонда развития промышленности в Смоленскую область. Так, например, в 2023 году Рославльскому вагоноремонтному заводу был предоставлен льготный займ в объеме 2 миллиарда рублей на реализацию проекта по производству вагонов-цистерн и полувагонов. Общая стоимость проекта составит 2,5 миллиарда рублей. Первый транш в размере 500 миллионов уже поступил на расчетный счет предприятия.

Смоленщине всегда было и есть чем гордиться, только за последние пять лет в Смоленской области завершилось около 60 масштабных инвестиционных проектов в самых разных сферах, это позволило создать более 4 000 новых рабочих мест. Тем временем за семь лет регион продвинулся в Национальном рейтинге инвестиционного климата на 72 позиции и уже входит в топ-10 лидирующих субъектов.

Вот что сегодня производит Смоленская область: 8 из 10 «черных ящиков» поставляемых на внутренний рынок, производятся на АО «НПП «Измеритель», 25 % россиян получают тепло, которое вырабатывают котлы «Дорогобужкотломаша». В Смоленской области зарегистрированы и функционирует более 4500 предприятий с белорусским капиталом, если соединить железобетонные шпалы, произведенные Вяземским ЖБШ, то получится 2,5 % от длинны экватора. В Смоленской области Росатом реализуется уникальный проект по строительству атомной станции нового поколения, а также производят уникальную вагон-платформу, которой нет аналогов в России.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин, на итоговой коллегии международной выставки-форума «Россия» говорил: «треть валового регионального продукта Смоленской области создают промышленные предприятия». В связи с этим одна из основных задач властей и мера по стимулированию предпринимателей к инвестициям в обрабатывающую промышленность – это поддержка как крупных участников рынка, так и среднего и малого бизнес в регионе.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Обрабатывающая промышленность – одна из сфер, в которой Смоленская область достигла хороших результатов. В регионе зафиксирован исторический рекорд: привлекли 95 миллиардов инвестиций в 2023 году. В частности, на 32% увеличились вклады в местные обрабатывающие производства.

По данным Министерства промышленности и торговли Смоленской области, обрабатывающие производства в регионе показали рост на 9,6%. Лидерами роста стали машиностроительные предприятия, включая производства оборонно-промышленного комплекса. В целом по России при поддержке Президента и Правительства РФ зафиксирован рекорд промышленного производства за последние 10 лет – именно в обрабатывающем секторе.

Что касается Смоленской области, то сейчас в планах – расширение производственной деятельности Ярцевского металлургического завода, «Рославльских тормозных систем» и «Полимера». Прежде всего – это новые рабочие места, расширение инфраструктуры и повышение налоговых поступлений.