Губернатор Василий Анохин: «По итогам первого полугодия 2024 года Смоленская область заняла 1-е место в ЦФО по динамике роста объёма инвестиций в основной капитал»

– Стараемся максимально повысить привлекательность нашей области для инвесторов. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении инвестблока Правительства. Также мы одни из первых в стране внедрили все 5 обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта и тем самым обеспечили инвесторам простые и понятные правила работы в регионе. Все необходимые условия для дальнейшего роста инвестиций у нас созданы. Темпов работы сбавлять не будем, – пообещал Василий Николаевич.

Объём вложений за шесть месяцев составил 39,1 млрд руб. Это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За этими цифрами стоят реальные результаты – новые рабочие места, развитие производств и инфраструктуры.

Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, показав увеличение на 54,5%. Энергетика обеспечила рост на 28%, а операции с недвижимым имуществом – на 17,8%. Отрасль транспортировки и хранения выросла в 2,2 раза.

В масштабах всей России наш регион стал 15-м.