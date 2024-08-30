﻿Смоленская АЭС: состоялся второй Чемпионат по применению подходов ПСР среди первичных трудовых коллективов (ПТК)





На Смоленской АЭС во второй раз состоялся отборочный этап чемпионата первичных трудовых коллективов (малых групп) по применению подходов и инструментов ПСР. Это часть отраслевой программы по активизации и вовлечению линейных руководителей и лидеров ПТК в развитие производственной системы Росатома.

В Чемпионате приняли участие 83 первичных трудовых коллектива. Основная борьба разыгралась между 4 командами: две команды цеха по хранению и обращению с ОЯТ, команда турбинного цеха и команда цеха централизованного ремонта. Все они показали наилучшие результаты в области ПСР – активно подавали предложения по улучшению, внедряли устройства «каракури», проходили обучение по ПСР.

«Главная задача — чтобы своим личным примером и активностью лидеры малых групп вовлекали своих коллег в деятельность по улучшению рабочих мест, производственных процессов с помощью инструментов и принципов ПСР. Помимо ПСР-чемпионата ранее на Смоленской АЭС были организованы такие мероприятия, как производственная лига — обмен опытом между коллегами из разных подразделений, а также «День линейного руководителя» — встреча с высшим руководством предприятия», — отметила начальник ОРПСР Елена Спасова.

Конкурсные задания, разработанные специалистами отдела по развитию ПСР, включали теорию и практику и выполнялись на время. В первом модуле в компьютерной экзаменационной программе команды отвечали на 30 вопросов на знание базовых основ бережливого производства. Во втором модуле участники анализировали видеоролик, в котором демонстрировался производственный процесс. За 25 минут нужно было определить, какая работа является значимой, где наблюдаются потери и какие они по видам. Третий модуль включал практический кейс, задачей команд стало составление текущей карты описанного производственного процесса.

Все участники чемпионата продемонстрировали не только глубокое понимание методов и инструментов ПСР, но и способность к их эффективному применению на практике. Лучше всех с заданиями справилась команда ЦХООЯТ-1, на 2 месте — команда ЦХООЯТ-2, замкнула тройку лидеров команда турбинного цеха. Все команды — участники отмечены сувенирами и дипломами.

Команда ЦХООЯТ-1: мастер Дмитрий Дыдышко, слесари Юрий Эрзюков и Сергей Колесников — представит Смоленскую АЭС на дивизиональном этапе ПСР-чемпионата, который пройдет в сентябре.

«В нашем подразделении производственной системе Росатома уделяется большое внимание, мы активно применяем принципы ПСР в работе, подаем предложения по улучшениям. Радует, что на отборочном чемпионате сразу две наши команды заняли призовые места, — поделился мастер ЦХООЯТ Дмитрий Дыдышко. — Что касается заданий, первые два модуля не вызвали особых сложностей, а вот над картированием процесса пришлось поломать голову, потребовались более глубокие знания в этой области. Будем тренироваться, готовиться к дивизиональному этапу, рассчитываем на поддержку коллег из ПСР-офиса».

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС