 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

﻿Смоленская АЭС: состоялся второй Чемпионат по применению подходов ПСР среди первичных трудовых коллективов (ПТК)

31.08.2024


На Смоленской АЭС во второй раз состоялся отборочный этап чемпионата первичных трудовых коллективов (малых групп) по применению подходов и инструментов ПСР. Это часть отраслевой программы по активизации и вовлечению линейных руководителей и лидеров ПТК в развитие производственной системы Росатома.

В Чемпионате приняли участие 83 первичных трудовых коллектива. Основная борьба разыгралась между 4 командами: две команды цеха по хранению и обращению с ОЯТ, команда турбинного цеха и команда цеха централизованного ремонта. Все они показали наилучшие результаты в области ПСР – активно подавали предложения по улучшению, внедряли устройства «каракури», проходили обучение по ПСР.

«Главная задача — чтобы своим личным примером и активностью лидеры малых групп вовлекали своих коллег в деятельность по улучшению рабочих мест, производственных процессов с помощью инструментов и принципов ПСР. Помимо ПСР-чемпионата ранее на Смоленской АЭС были организованы такие мероприятия, как производственная лига — обмен опытом между коллегами из разных подразделений, а также «День линейного руководителя» — встреча с высшим руководством предприятия», — отметила начальник ОРПСР Елена Спасова.

Конкурсные задания, разработанные специалистами отдела по развитию ПСР,  включали теорию и практику и выполнялись на время. В первом модуле в компьютерной экзаменационной программе команды отвечали на 30 вопросов на знание базовых основ бережливого производства. Во втором модуле участники анализировали видеоролик, в котором демонстрировался производственный процесс. За 25 минут нужно было определить, какая работа является значимой, где наблюдаются потери и какие они по видам. Третий модуль включал практический кейс, задачей команд стало составление текущей карты описанного производственного процесса.

Все участники чемпионата продемонстрировали не только глубокое понимание методов и инструментов ПСР, но и способность к их эффективному применению на практике. Лучше всех с заданиями справилась команда ЦХООЯТ-1, на 2 месте — команда ЦХООЯТ-2, замкнула тройку лидеров команда турбинного цеха. Все команды — участники отмечены сувенирами и дипломами.

Команда ЦХООЯТ-1: мастер Дмитрий Дыдышко, слесари Юрий Эрзюков и Сергей Колесников — представит Смоленскую АЭС на дивизиональном этапе ПСР-чемпионата, который пройдет в сентябре.

«В нашем подразделении производственной системе Росатома уделяется большое внимание, мы активно применяем принципы ПСР в работе, подаем предложения по улучшениям. Радует, что на отборочном чемпионате сразу две наши команды заняли призовые места, — поделился мастер ЦХООЯТ Дмитрий Дыдышко. — Что касается заданий, первые два модуля не вызвали особых сложностей, а вот над картированием процесса пришлось поломать голову, потребовались более глубокие знания в этой области. Будем тренироваться, готовиться к дивизиональному этапу, рассчитываем на поддержку коллег из ПСР-офиса».

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан.  Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Опубликовано в категории Смоленская АЭС

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика