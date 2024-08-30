﻿Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни среди детей





Здоровый образ жизни ребенка формируется из рационального питания, достаточной физической активности, соблюдения режима дня и норм гигиены, закаливания, отказа от вредных привычек и умения противостоять стрессам.

Режим дня – это важная составляющая здоровья ребенка. В дошкольном возрасте дети должны спать не меньше 10 часов в сутки, дети школьного возраста и подростки — 8-9 часов.

Рекомендуются ежедневные двигательные нагрузки для детей не менее 60 минут в день. При этом интенсивность их должна варьировать от средней до высокой. Чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается, растет и меньше болеет.

Сбалансированная и полезная еда положительно влияет на здоровье детей. Половина детского рациона должна состоять их некрахмалистых овощей. Четверть рациона – крахмалосодержащие продукты. Оставшаяся часть – нежирное мясо или рыба. Добавьте к этому фрукты и молочные продукты.

Чтобы уберечь детей от интернет-зависимости, важно создать дома доверительную атмосферу. Находите время для общения с ребенком. Позаботьтесь о досуге.

Как и взрослым, детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения.

Полезные тематические ссылки вы найдёте на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики http://smolcmp67.ru/zdorovoe-pokolenie/