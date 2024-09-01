В городе ведутся работы по замене старых осветительных приборов на новые, энергосберегающие

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев.

В текущем году были заменены осветительные приборы на улице Первомайская и Свободы. Также по обращениям граждан выполнены работы по установке дополнительного освещения у д.36 в микрорайоне-2, д. 6 по ул. Ленина. В настоящее время ведутся работы по строительству уличного освещения на улицах Светлая и Молодёжная, объявлен аукцион на выполнение аналогичных работ по ул. Гастелло, Обход посёлка Горный, а также на освещение тротуара от д. 3 по ул. Ленина до ул. Коммунистической. Кроме того, в парках по ул. Ленина и парке «Школьный» установлены новые лампочки.

