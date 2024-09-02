﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

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Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

На деловом завтраке с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным обсудили вопросы жилищного строительства, программы поддержки и субсидий для многодетных семей, создание условий для реализации молодёжи в регионах.

Также Василий Анохин на пленарном заседании форума, которое прошло с участием Председателя Правительства России Михаила Мишустина, рассказал о работе по благоустройству территорий. За 5 лет на эти цели было направлено 1,7 млрд руб. Это позволило сделать красивее, комфортнее, уютнее 753 территории в 31 муниципальном образовании.

Делегация Смоленской области вернулась из Калуги не с пустыми руками: три города региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Гагарине благоустройство ждет набережную реки Гжать, в Ярцеве – центральный парк культуры и отдыха, в Починке – парк имени Гастелло.

Новый завод в «Фениксе»

На площадке областного индустриального парка «Феникс» начали строительство завода по производству сельхозтехники для кормления и содержания крупного рогатого скота. В партнёрстве с холдингом «Коблик Групп» решаются актуальные задачи импортозамещения и обеспечения смоленских аграриев современным оборудованием. Кроме этого будут открыты 150 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджетную систему за 10 лет реализации инвестпроекта превысят 1 млрд рублей.

Свежий взгляд на управленческие решения

На прошлой неделе губернатор встретился с командой участников программы Президентской академии «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров высшего уровня», которые приехали для обмена опытом и знаниями. Это представители федеральных и региональных органов власти из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской и Омской областей, Республики Бурятия.

В ходе стажировки в нашей области они прорабатывали решения и меры, которые помогут снизить нехватку кадров в регионах. Для этого были проведены экспертные сессии со студентами, педагогами, работодателями, а также посещены предприятия наиболее привлекательные для трудоустройства молодежи.

По итогам проведенной работы гости отметили эффективность некоторых наших решений, которые станут ориентирами для управленческих команд в других регионах. В их числе — взаимодействие с бизнесом в создании образовательных кластеров, активное применение механизма целевого обучения, поддержка студентов-целевиков и др.

Рабочая суббота

Вместе с командой Василий Анохин прогулялся по Смоленску в последний день лета. «Посмотрели, как ведётся благоустройство знаковых для смолян мест. В Реадовском парке уже обновили центральную аллею, установили новое освещение, камеры видеонаблюдения. В «Лопатинском саду» приводим в порядок территорию площадью более 12 тысяч кв.метров. Самая протяжённая пешеходная улица города – Октябрьской революции – никогда не знала такого масштабного ремонта. Она преображается на глазах. Все работы планируем завершить ко Дню города Смоленска. Это будет отличным подарком для горожан», — рассказал губернатор.

Также глава региона осмотрел ледовую арену Дворца спорта «Юбилейный» после масштабной реконструкции. Теперь площадка полностью соответствует мировым стандартам. Губернатор встретился и с игроками и руководством смоленского хоккейного клуба «Славутич»: уже через неделю команда стартует в белорусской Экстралиге. «Настрой у ребят боевой и они очень верят в поддержку земляков. Смоляне, болеем за наших!»

Смоленск – в центре спортивных событий

В сотрудничестве с Концерном «Росэнергоатом» в центре Смоленска прошел большой спортивный праздник — Международный фестиваль баскетбола 3х3 «Смоленская крепость». На него съехались гости из разных стран и даже континентов. Помимо масштабных соревнований по баскетболу 3х3, состоялись состязания по киберспорту, брейк-дансу, шашкам, шахматам, спортивному программированию. Участниками стали прославленные герои спорта, легенды мирового и отечественного баскетбола во главе с Евгением Гомельским и, конечно, тысячи смолян.

«Фестиваль, который мы проводим, неслучайно называется «Смоленская крепость». Ведь наша крепостная стена много раз вставала на пути врагов и сама была участницей яростных сражений. Она – символ несгибаемого духа, железной воли и свободолюбивого характера нашего народа», — отметил глава региона.

Кира Васильева



