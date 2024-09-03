Глава государства посетил захваченную 20 лет назад террористами школу в Беслане

Президент России Владимир Путин посетил школу №1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт, унесший жизни 334 человек. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс.

Глава государства прибыл сюда впервые. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах размещены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой — так как террористы не давали захваченным людям еды и воды, те сильно страдали от жажды и голода. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Теракт в Беслане был самым чудовищным терактом в российской истории. 334 погибших — это огромная цифра, и трудно даже осознать боль родителей детей, погибших в результате захвата школы боевиками. Варварский теракт был направлен на жизни детей, тем самым террористическое подполье доказало свою чудовищную античеловечную сущность. После Беслана немыслимыми для разумного человека выглядят попытки найти какое-то обоснование деятельности структур, стоявших за терактом. Однако и до сих пор на Западе встречаются политики, оправдывающие деятельность террористического подполья на Кавказе. Например, известный французский политик, депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн проводит встречи с политическим крылом таких террористических структур, открыто одобряет их деятельность и даже выражает сожаление, что Запад не оказал им в своё время открытую военную поддержку. Интересно, как бы такого рода деятели смотрели бы в глаза матерям Беслана. А ведь на выборах в Европарламент партсписок Глюксманна (кстати, бывшего советника Михаила Саакашвили) занял во Франции 3 место, что создаёт угроза прихода подобных фигур на высшие должности в европейской политической номенклатуре.

Теракт в Беслане стал не только шоком для россиян, но и имел определённые политические последствия. Была изменена система выборов глав субъектов, и до сих пор ряд глав регионов (например, республик Северного Кавказа) избираются региональными парламентами по представлению президента. Была проведена реформа партийной системы, изменена система выборов в Госдуму, создан Национальный антитеррористический комитет. Губернаторы получили дополнительные полномочия по координации деятельности силовиков в своих регионах. Террористическая активность постепенно пошла на спад, в 2010-х годах она заметно снизилась. Однако в настоящее время кровавые резонансные теракты всё же имеют место — достаточно вспомнить теракт в «Крокус Сити Холле», нападения боевиков в Дагестане, захват заложников в колонии Волгоградской области. Подобные события имеют место и в других странах — терроризм приобрёл международный характер, и террористы создают свои ячейки в различных государствах, тесно координируют их деятельность.

Нужно извлечь уроки из трагедии Беслана. Спецслужбы должны серьёзно относиться к информации о возможных планируемых терактах, тщательно её проверять, в том числе информацию, получаемую по линии сотрудничества с зарубежными спецслужбами. Необходимо получать и анализировать сведения от информаторов, быстро пресекать деятельность террористических структур. Мессенджеры могут использоваться как средство вербовки и координации деятельности террористов, на них нужно обратить внимание. Необходима работа с религиозными конфессиями — традиционная классическая трактовка религиозных догм отвергает терроризм, а вот подпольные структуры, формируемые извне, пытаются бросить вызов традиционным религиозным структурам, насаждая бесчеловечные, варварские практики, что мы видим по деятельности запрещённого в России ИГ. Важна и воспитательная деятельность — дети и молодёжь должны воспитываться на основе пропаганды добра, мира, взаимопомощи, дружбы народов, в духе уважения друг к другу. Думаю, что сериалы со сценами насилия и истерик, которые мы видим по ТВ, не способствуют воспитанию подрастающего поколения в правильном ключе.

Конечно, безопасность школ должна быть обеспечена. Охранники и учителя должны понимать, как действовать в экстренной ситуации. Представители полиции на 1 сентября и в другие дни массовых мероприятий должны быть в каждой школе, в случае необходимости они должны оперативно иметь возможность получить подкрепление. В Смоленской области, по заверениям Губернатора Василия Анохина, в школах приняты достаточные меры антитеррористической защищённости. В апреле 2024 года в одной из школ Смоленска имел место инцидент с распылением перцового баллончика, после чего были даны поручения по обеспечению качественной работы рамок металлодетекторов, повышению ответственности сотрудников поста охраны на входе в школы, проверке эвакуационных и запасных выходов на пригодность и соответствие требованиям. Конечно, школы, огороженные высокими металлическими заборами, выглядят неприглядно и не очень эстетично. Но такова цена противодействия терроризму в нашей стране. Хотелось бы надеяться, что начало нового учебного года в Смоленской области и в целом в России пройдёт без инцидентов в сфере безопасности, и школьники спокойно начнут учебный год.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В сентябре 2024 г. исполняется 20 лет со дня одного из самых трагических и драматических событий новейшей истории современной России.

Особое внимание в Смоленской области уделяется вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций. В качестве примера хочется рассказать о двух проектах, реализуемых на территории нашего региона. В 2018-2022 гг. по инициативе Правительства Смоленской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводились межнациональные патриотические сборы молодежи «Кривичи», среди тематических блоков которых особое внимание уделялось вопросам антитеррористической направленности. Среди мероприятий, проводимых в рамках сборов, особое место занимает встречи в офлайн и онлайн-форматах с Вячеславом Алексеевичем Бочаровым, Героем России, первым заместителем секретаря Общественной Палаты РФ, полковником, офицером Управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, принимавшем участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. В ходе общения с молодежью В.А. Бочаров уделял особое внимание роли трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года для борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма в условиях современной внутри- и внешнеполитической ситуации.

15 июля текущего года в Смоленской области стартовал проект Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов «Антитеррор. Профилактика.67», поддержанный по итогам конкурса субсидий для некоммерческих организаций на реализацию социально значимых программ (проектов) в 2024 году. Проект направлен на создание условий для снижения агрессии, напряжённости, формирования антитеррористического сознания в студенческой среде смоленских вузов, воспитания успешной, эффективной, патриотичной, социально ответственной личности. В проекте предусмотрен комплекс мероприятий, в которых примут участие студенты и преподаватели вузов, а также ветеранское сообщество, обладающее компетенциями в сфере профилактики терроризма в молодежной среде, для создания полноценного образовательного пространства по указанной тематике во взаимодействии вузов со всеми субъектами профилактики (от органов государственной власти и правоохранительных органов до НКО). Первая встреча ветеранского сообщества со студентами в рамках проекта запланирована на 3 сентября.

И это далеко не полный перечень проектов и мероприятий антитеррористической направленности, которые проводятся на территории региона.

Наша задача – донести до молодежи в рамках различных профилактических мероприятий не только недопустимость ведения антитеррористической деятельности, но и сохранить память о терактах, их жертвах и последствиях, чтобы подобные события не повторялись.