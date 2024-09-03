﻿Смоленские райцентры победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды





Лучшими признали проекты Ярцева, Починка и Гагарина. Результаты огласили сегодня во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

«Наша область – активный участник конкурса. Выделенные правительством России средства нам уже позволили реализовать 9 проектов, а 5 находятся в стадии завершения. В этой работе участвуют 11 городов, а сегодня к ним присоединились ещё 2 новичка – Починок и Ярцево. На реализацию этих инициатив уже направлен почти 1 млрд рублей», — сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.



Глава региона также отметил, что в Гагарине будет благоустроена набережная реки Гжать от памятника Петру Первому до поворота на детский сад «Звёздочка». Проект носит название «Поплыли и поехали».



«Зелёный квартал» — это проект комплексного развития центрального парка культуры и отдыха города Ярцево. Будет проведено масштабное благоустройство территории, установлены малые архитектурные формы, обустроено инженерно-техническое оснащение, приведена в порядок пешеходно-прогулочная сеть.



В Починке вдохнут новую жизнь в парк имени Гастелло. По всей площади общественного пространства, а это почти 3 гектара озеленённой территории, будет создана зона для семейного отдыха. Фишка проекта – аккуратно вписанная в существующий ландшафт извилистая прогулочная дорожка в форме летящего аиста.



«XI Всероссийский конкурс завершился, но это значит, что мы продолжаем работу и включаемся в подготовку новых проектов благоустройства населённых пунктов нашей области.



Вместе со смолянами благодарю Минстрой России, главу ведомства Ирека Энваровича Файзуллина и членов жюри конкурса. Нам как участникам очень важны профессиональная поддержка и компетентное сопровождение наших проектов. Уверен, что это сотрудничество будет только укрепляться и наращивать обороты», — подчеркнул губернатор.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды в 2024 году прошёл уже в девятый раз. Малые города Смоленской области традиционно участвуют в конкурсе и имеют опыт получения победных номинаций. Например, в 2020 году победителями конкурса становились проекты по благоустройству Сычёвки, Рославля и Велижа. В этом году победу одержали побед по созданию комортной городской среды в городах Ярцево, Починок и Гагарин в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. включительно». Привлечение грантового федерального финансирования на проекты по благоустройству очень важно именно для малых городов с учётом ограниченных возможностей их муниципальных бюджетов. Надеюсь, что в следующие годы и города с населением менее 20 тысяч жителей, представляющие Смоленскую область, смогут одержать победу в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» — для таких городов привлечение финансирования на благоустройство особенно важно.

Особенно важной мне представляется победа в конкурсе проекта из Ярцево. В последнее время со стороны ряда местных жителей можно было слышать критику ситуации с благоустройством в этом очень важном для Смоленской области населённом пункте. Речь идёт о зарастании травой цветников, об уничтожении вековых лип возле Дворца культуры на ул. Гагарина, о вырубке деревьев возле здания районной администрации, а также о спиле каштанов на ул. М. Горького. Думаю, что новое руководство Ярцевского района во главе с Романом Захаровым понимает, что недовольство местных жителей ситуацией с благоустройством требует адекватной реакции местных властей. Именно поэтому Ярцевским районом был предложен именно проект по озеленению — «Зеленый квартал города Ярцево: благоустройство парка культуры и отдыха». Надеюсь, что реализация проекта поможет вновь сделать Ярцево зелёным, цветущим городом. В советское время Ярцево занимало призовые места в РСФСР по благоустройству; реализация нового проекта должна оживить ситуацию с благоустройством в Ярцево и улучшить ситуацию с озеленением города. Было бы неплохо подключать к улучшению ситуации и местных предпринимателей, которые должны не только получать прибыль на ярцевской земле, но и вносить свой вклад в благоустройство города.

Проекты по благоустройству Гагарина и Починка тоже очень интересные. В Гагарине акцент был совершенно справедливо сделан на благоустройстве набережной реки Гжать. В Починке предполагается создание зоны семейного отдыха в парке имени Гастелло — на почти 3 гектара озеленённой территории. Этот проект предполагает создание извилистой прогулочной дорожки в форме летящего аиста, что является очень оригинальным решением. Хотелось бы надеяться, что создание зоны семейного отдыха не повлечёт за собой значимой вырубки деревьев и обеднения древесного ландшафта в замечательном парке Починка.

Хотел бы также отметить, что в конкурсе участвовали и два других проекта от региона — проект по благоустройству центральной площади и Вала Победы в Дорогобуже, а также благоустройство улицы Первомайской в Ельне. Судя по презентации, эти проекты (особенно благоустройство в Ельне, при условии незначительной доработки) являются концептуально очень интересными и могут претендовать на победу в конкурсе в следующем году. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды является очень конкурентным, и поддержку в любом случае может получить лишь ограниченное число заявок. Поэтому мне кажется, что проекты по благоустройству Ельни и Дорогобужа в любом случае должны быть реализованы — в случае необходимости при условии предоставления поддержки из областного бюджета. Кроме того, градообразующие предприятия, извлекающие значительную прибыль в данных муниципалитетах, также должны вносить свой посильный вклад в формирование финансовый базы для благоустройства этих городов.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

На форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге были объявлены победители XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди победителей конкурса проектов комфортной среды жюри выбрала три города Смоленской области. В категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. включительно» это – Ярцево, Починок и Гагарин. На эти цели планируется выделить 1 млрд. рублей в первую очередь будут благоустроены объекты общего пользования – это центральный парк культуры и отдыха в городе Ярцево, набережная реки Гжать в Гагарине, парк имени Гастелло в Починке.

Каждый из этих объекты имеет свою долгую историю и по мнению местных жителей нуждаются в ремонте и обновлении. Так центральный парк культуры и отдыха в Ярцево, был реконструирован в 1980-х годах. создан новый аттракционный городок и построено кафе. В настоящее время в парке проходят различные городские мероприятия – такие, как День Победы, День города, День молодежи, Масленица.

Этот и другие заявленные объекты, давно требуют к себе внимания как региональных, так и федеральных властей. К 2025 запланировано благоустройство территории и пешеходно-прогулочной сети, будут установлены малые архитектурные формы и обустроено инженерно-техническое оснащение. Необходимо сделать что бы любой из заявленных объектов стал точкой притяжения для горожан и туристов. В Смоленской области еще много районных центров и поселков которые нуждаются в улучшении, приятно видеть что год за годом мнения местных жителей учитываться и все делается для них и для будущих поколений смолян.