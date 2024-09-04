Губернатор Василий Анохин сообщил о реконструкции Смоленской крепостной среды

У XXIX и ХХХ прясел идёт обустройство строительных площадок и установка лесов, необходимых для выполнения противоаварийных и реставрационных работ.

– В 2024-2025 гг. планируем завершить разработку всей необходимой документации для реставрации объекта культурного наследия, а также выполнить первоочередные и противоаварийные работы на ряде участков стены. На эти цели до конца года будет направлено более 263 млн руб., выделенных по поручению Президента России, – рассказал Василий Николаевич.

Параллельно с подготовкой к запуску масштабной реставрации прорабатывается возможност использования участков стены под создание музеев, фотозон и др. Это позволит вдохнуть новую жизнь в объекты, поддерживать нашу смоленскую достопримечательность в должном состоянии. К примеру, с боевого хода XXIX и ХХХ прясел открывается очень красивый вид на город и там было бы хорошо обустроить смотровую площадку.

Реализация масштабного проекта сохранит для области и всей России один из ярчайших объектов культурного наследия в стране.

