﻿Жеребьевка по распределению печатной площади





АНО «Северная объединенная редакция СМИ» извещает о проведении жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Сафоновская правда» для размещения агитационных материалов в агитационный период на бесплатной основе среди кандидатов на выборах депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных округов Смоленской области 13 октября 2024 года.

Жеребьевка состоится 09 сентября 2024 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново Смоленской обл., ул. Ленина, д. 4а (Дворец культуры).

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СОГУП «Северная объединенная редакция» извещает о проведении жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Сафоновская правда» для размещения агитационных материалов в агитационный период на платной основе среди кандидатов на выборах депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных округов Смоленской области 13 октября 2024 года.

Жеребьевка состоится 09 сентября 2024 года в 16 часов 00 минут в редакции газеты «Сафоновская правда» по адресу: г. Сафоново Смоленской обл., ул. Революционная, д. 11.

Заявки на участие в жеребьевке по распределению печатной газетной площади на платной основе принимаются до 13 час. 00 мин. 06 сентября 2024 года по адресу: г. Сафоново Смоленской области, ул. Революционная, д. 11. Телефоны: 8(48142) 4-17-75, 2-29-90, 4-29-49. E-mail: safonovka77@mail.ru.

Условия предоставления бесплатной и платной печатной площади опубликованы в № 32 (12491) газеты «Сафоновская правда» от 08 августа 2024 г.

Данное извещение опубликовано в газете «Сафоновская правда» № 36 от 5 сентября 2024 года.