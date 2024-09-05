Глава МО «Сафоновский район» александр Царев принял участие во Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге

Форум малых городов и исторических поселений – одно из ключевых мероприятий формирования комфортной городской среды. В нем принял участие Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин. В качестве спикеров выступили представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты и дизайнеры.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента России. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2015