Русское поле

Представители «Русского Льна» приняли участие во Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024».

Мероприятие прошло в Республике Татарстан. На площадке встретились эксперты отечественной селекции и семеноводства — самые известные ученые, генетики, биотехнологи, аграрный бизнес, представители власти.

Агроном «Русского Льна» Вадим Скабцов принял участие в нескольких тематических круглых столах, где обсуждали актуальные проблемы отрасли и перспективы ее развития.

Наш коллега также посетил демонстрационные поля, где ознакомился с перспективными сортами семян российской селекции и инновационными методами ведения сельского хозяйства, которые можно применить на полях «Русского Льна».

Источник: https://vk.com/russianlinen?w=wall-218593858_547