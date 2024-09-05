﻿При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в Смоленске состоялся Международный фестиваль баскетбола 3х3





Атомная отрасль России вносит свой вклад в популяризацию и развитие нового олимпийского вида спорта

Смоленск стал точкой притяжения спортсменов из восьми стран. В рамках Фестиваля баскетбола 3х3 Концерна «Росэнергоатом» «Россия-Беларусь – Смоленская крепость» состоялся второй тур 6-го сезона Единой континентальной лиги (ЕКЛ). За звание лидера в «Кубке содружества» на открытых площадках города боролись 20 ведущих мужских и женских команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и ДНР.





«Очень рад, что уже второй год подряд мы проводим такой замечательный спортивный праздник, — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Событие получилось масштабным и ярким! Особую благодарность выражаю Концерну «Росэнергоатом» и олимпийскому чемпиону Евгению Яковлевичу Гомельскому за поддержку и неоценимый вклад в развитие баскетбола. Благодаря их помощи фестиваль прошёл на высшем уровне. Мы всегда с радостью принимаем у себя молодежь из разных уголков мира. Обязательно приезжайте на Смоленщину, учитесь, играйте, работайте, а мы обязательно создадим для этого все условия».

По словам генерального директора Центра современных спортивных технологий Концерна «Росэнергоатом», президента Единой континентальной лиги 3х3 Сергея Фомина, ЕКЛ 3х3 объединяет лучшие команды из дружественных стран, чтобы повысить их профессиональный уровень и дать возможность постоянной соревновательной практики.

«Лига зародилась в 2018 году и быстро поняла, что новый олимпийский вид спорта не только для топовых турниров, это прежде всего привлечение в спорт детей, студентов, молодежи, семьи, – отметил Сергей Фомин. – Занялись развитием комплексной лиги, которая позволила нам иметь целую пирамиду баскетбольных лиг и турниров. Рады, что число детских и молодежных команд постоянно увеличивается».

Победителем мужской сетки второго тура ЕКЛ 3х3 стала команда «BIONORD PRO» (Пермь), на втором месте команда из Санкт-Петербурга «ЦОП-СПб». Бронзовые медали достались команде «Красный якорь» из Нижнего Новгорода. Лучшей командой в женской сетке стала «Беларусь», серебряным призером – команда «ЦССТ-ИГЭУ» (Иваново), бронза досталась команде «ЦОП-Купол» из Санкт-Петербурга. Самыми результативными игроками и обладателями приза MVP турнира признаны серебряный призер Олимпийских игр-2020 Александр Зуев (BIONORD PRO) и баскетболистка «Беларуси» Мария Адащик.

«Было интересно, организация отличная, – поделилась впечатлениями Мария Адащик. – Матчи были непростые вначале, только пытались вкатиться в этот игровой ритм. На первых порах не шли дальние броски, потому что практически вся команда у нас «снайперская». Потом «прицел восстановили» и смогли почувствовать себя более уверенно. Наиболее сложной, пожалуй, была игра с хозяевами площадки, они оказали достойное сопротивление».

В фестивале наряду с профессионалами соревновались любительские команды России, Беларуси, Нигерии, Союза африканских государств в массовом турнире «Кубок дружбы». Мероприятие сопровождала шоу-программа, в которую вошли баскетбольный данк-контест, фестиваль электронной музыки и выступление ведущих творческих коллективов региона. Жители Смоленска и туристы смогли попробовать свои силы в турнирах по киберспорту, брейк-дансу, шахматам и шашкам.

«Смоленск становится столицей баскетбола 3х3, — уверен заслуженный тренер СССР и России, олимпийский чемпион Евгений Гомельский. – Проведение подобных форумов объединяет людей разных возрастов и национальностей вокруг одной общей страсти – баскетбола, укрепляет дружбу между странами, приносят радость не только тем, кто связан со спортом, но и всем жителям».

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фестиваль организован при поддержке правительства Смоленской области и Смоленской областной Думы, Концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС и АО «Атомэнергосбыт», министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта Республики Беларусь, Российской федерации баскетбола, Федерации баскетбола Республики Беларусь, Федерации баскетбола Смоленской области. Оператором выступил Центр современных спортивных технологий Концерна «Росэнергоатом».

Управление коммуникаций Смоленской АЭС