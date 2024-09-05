﻿При поддержке Смоленской АЭС издана книга о гармонии атомной энергетики и природы





Научно-популярное издание «Смоленская АЭС в гармонии с природой. Биоразнообразие родного края» подготовили специалисты атомной станции в сотрудничестве с экспертами Института проектирования, экологии и гигиены (ИПЭиГ, Санкт-Петербург).

Книга содержит характеристику экологической системы в районе расположения Смоленской АЭС, классификацию биологического разнообразия, красочные иллюстрации и экспертные мнения представителей науки, природоохранной общественности, власти и атомной энергетики. Собраны сведения о лесных и травянистых сообществах, ягодниках, лекарственных растениях, животных и птицах, в том числе занесенных в Красную книгу. В основу положены результаты полевых и камеральных исследований в 30-километровом радиусе от предприятия, выполненных в 2022-2023 годах.

«Эта книга – подтверждение тому, что для «Росэнергоатома» экологическая чистота энергии, безопасность ее выработки и сохранение окружающей среды для будущих поколений являются важнейшими задачами, – уверена директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна Светлана Чурилова. – Особенно ценно, что в ходе исследований оценены факторы, определяющие пригодность окружающей среды для обитания живых организмов, а также составлен список редких и эндемичных растений. Сделанные выводы говорят, что деятельность Смоленской АЭС не оказывает негативного воздействия на окружающую среду».

Как отмечает генеральный директор ИПЭиГ Алексей Ломтев, современные технологии, которые использует атомная станция, способствуют созданию условий для гармоничной и эффективной эксплуатации промышленного объекта, вклада в создание экономического благополучия без ущерба окружающей среде и здоровью населения.

«Экологический мониторинг, который непрерывно ведет Смоленская АЭС, позволяет оценить состояние растительных сообществ и животного мира, а также результативность и эффективность природоохранных мероприятий. Тем более важен был сторонний взгляд независимых экспертов, он представлен в издании, – говорит инициатор проекта, начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. – Книга получилась полностью соответствующей замыслу и ожиданиям авторского коллектива. Удалось показать красоту и богатство природы родного края, собрать достоверную информацию, подтверждающую гармоничное соседство нашего предприятия с окружающей ее флорой и фауной».

Все эксперты сошлись во мнении, что новое издание полезно широкому кругу читателей в профессиональных, образовательных и просветительских целях. Это универсальный справочник для экологов, биологов, краеведов, географов, картографов, педагогов, сотрудников лесного и охотничьего хозяйства, туристов, а для школьников и студентов – отличный источник дополнительных знаний о живописной природе Смоленщины.

«Наглядным примером положительного влияния станции может служить Десногорское водохранилище – техногенное детище, его создание способствовало увеличению видового разнообразия территории за счет водных и околоводных видов, — отмечает генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени Вернадского Ольга Плямина. – А издание – прекрасный пример проявления социальной ответственности предприятия, его вклада в воспитание экологически осознанных людей, заинтересованных в создании устойчивого будущего для себя и грядущих поколений».

Одним из приоритетов развития страны является повышение эффективности управления природными ресурсами. Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС