﻿Сотрудники Смоленской АЭС отмечены дипломами призеров дивизионального этапа отраслевой программы «Человек года Росатома»





Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский вручил дипломы призеров дивизионального этапа отраслевой программы признания «Человек года Росатома-2023» пятерым сотрудникам предприятия.

«Человек года Росатома» — это отраслевой проект, который направлен на признание и поддержку специалистов в области атомной энергетики. Он способствует выявлению талантливых работников и вдохновляет их на новые достижения. В этом году одиннадцатый раз Росатом определил имена специалистов, внесших неоценимый вклад в развитие отрасли.

В начале сентября чествовали тех, чьи успехи заслуживают особого внимания и признания на уровне электроэнергетического дивизиона, в котором работает более 65 тысяч человек.

В номинации «На шаг впереди» первое место в дивизионе заняла команда, в состав которой вошел начальник отдела радиационных технологий Смоленской АЭС Виктор Тимченко. Наградой была отмечена деятельность команды по своевременной и безопасной наработке и отгрузке изотопов кобальта-60, необходимых, в первую очередь, в медицине. По словам Виктора, эта награда — заслуга всего коллектива Смоленской АЭС, задействованного в этом процессе.

Второе место в номинации «Специальный приз председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» занял инженер-технолог Степан Чернов.

Третье место в номинации «Управление закупочной деятельностью, материально-техническим обеспечением и качеством» за работу по типизации технических требований к средствам индивидуальной защиты в составе рабочей группы Концерна «Росэнергоатом» заняла ведущий инженер управления производственно-технологической комплектации Анастасия Максименкова.

За просветительскую работу заместитель начальника — начальник отдела информации управления коммуникаций Татьяна Евсюкова и ведущий специалист управления коммуникаций Смоленской АЭС Юлия Леонова были удостоены третьего места в номинации «Специальный приз председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом». Юлия Леонова также заняла третье место в номинации «Управление персоналом».

Реализуя подобные программы, Росатом стремится создать условия для профессионального роста и развития своих работников, что, в свою очередь, способствует повышению качества и безопасности атомной энергетики в России. Мы уверены, что такие инициативы вдохновляют сотрудников на новые достижения и способствуют укреплению позиций нашей компании на международной арене. Именно люди — главная ценность Росатома.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС