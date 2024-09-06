Долгожданные новоселья

Четырем жильцам из домов № 4 и № 20 по улице Восточной предоставлены квартиры в новостройке по улице Красногвардейской.

На днях Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев вручил ключи от новой квартиры Раисе Мараевой, поздравив ее с радостным и долгожданным событием.

Раиса Николаевна поблагодарила главу района, сказав о том, что квартира ей очень понравилась: прекрасная планировка комнат, индивидуальное газовое отопление, просторная лоджия. И не надо беспокоиться о ремонте, приобретении сантехнического, газового оборудования – можно сразу заселяться, наслаждаясь комфортным бытом. К тому же, трехэтажка расположена в центральной части города, в шаговой доступности – школа, детский сад, магазины…

В этот же дом переедет ветеран педагогического труда, 93-летняя Мария Поликарповна Арефьева, которая временно была переселена из аварийного в маневренное жилье.

Благодаря поддержке Фонда развития территорий, федерального и регионального Правительств в 2023 году для Смоленской области были выделены дополнительные средства на незамедлительное переселение граждан из непригодного жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Благодаря этому жители четырех домов в Сафонове получили возможность на приобретение новых квартир по договору мены. И вот, наконец, новоселья состоялись!

Как пояснил Глава района Александр Царев, с 2025 года начнется реализация новой программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. Смогут получить ключи от квартир проживающие в домах, признанных аварийными с 2017 по 2022 годы. По 2028 год включительно в Сафонове предстоит расселить 35 таких домов.

Фото Татьяны Гляшовой