«Смелее заключайте договоры целевого обучения!» – призвал студентов Губернатор Василий Анохин

Более 620 первокурсников учреждений среднего профессионального образования стали «целевиками». Они уже обеспечили себя рабочими местами в будущем и поддержкой на время обучения: дополнительной стипендией, общежитием и др. Наиболее популярные направления подготовки среди ребят – это промышленность, образование, железнодорожный транспорт и дорожное хозяйство.

По словам Губернатора Смоленской области Василия Анохина, организация целевой подготовки кадров – в числе наших приоритетов. Для того, чтобы постепенно решить проблему с нехваткой специалистов нужна еще 1 тыс. «целевиков». Половина из них должна быть студентами первого курса, а другая – молодыми людьми постарше. В эту работу включены и органы власти, и муниципалитеты, и компании-работодатели.

Перед тем, как стать «целевиками», абитуриенты или студенты должны понимать, какую поддержку они получат во время обучения, где будут работать после окончания колледжа или техникума, а также на что они могут рассчитывать как молодые специалисты. Это позволит ребятам быть уверенными в будущем, в каждом этапе своего пути. От начала учебы и допстипендий, заканчивая получением выплаты на первоначальный взнос по ипотеке.

– Друзья, студенты, вы нужны нашим предприятиям и учреждениям. Смелее заключайте договоры целевого обучения! Правительство области вместе с работодателями продолжит расширять меры поддержки и делать ваше будущее уверенным и стабильным, – заверяет Василий Николаевич.