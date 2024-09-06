Твори, отдыхай, познавай!

На летней смене профориентационной школы «Архитектура таланта» побывала в этом году восьмиклассница средней школы № 4 Алена Козлова.

По нашей просьбе она поделилась своими впечатлениями: «Дни, которые я провела в лагере, запомнятся надолго. Мы участвовали в зарницах, ярмарках, аукционе. Ежедневно спикеры учили чему-то новому и интересному. Запомнились научные бои, увлекательные творческие мероприятия.

На профессиональных курсах порой удавалось делать такие вещи, которые не каждому взрослому по силам. Я выбрала профессиональный курс по теме наземного транспорта, но было много и других тем.

Ребята, которые приехали в лагерь, оказались удивительно талантливыми. Они пели и играли на музыкальных инструментах, танцевали и читали стихи собственного сочинения. Нам удавалось сочетать приятное с полезным – мы творили, отдыхали, познавали!»

В рамках смены состоялись два масштабных образовательных мероприятия. В образовательный модуль программы были включены четырехдневные профессиональные курсы по таким направлениям, как наземный и железнодорожный транспорт, педагогика, клиническая и профилактическая медицина, машиностроение, строительство, информационные технологии, легкая промышленность, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика.

В работе профильной смены, организованной на Сокольей горе для талантливой молодежи Смоленской области в возрасте от 14 до 17 лет, приняли участие педагоги Сафоновского филиала СмолАПО. По словам директора филиала Марины Кочубаевой, «занятия и мастер-классы проводили преподаватели и мастера профильных организаций среднего профессионального образования нашего региона. Они делились с ребятами профессиональными знаниями и опытом».

Проводя профессиональную пробу, Тимур Ханнанов ознакомил участников своей группы с основами работы с мультиметром, чтения и сборки электрической схемы, а также с электронными компонентами и видами соединений. Он помог ребятам в сборке схемы сигнализации.

На занятии по аддитивным технологиям заместитель директора Галина Полежаева и техник Максим Животков продемонстрировали процесс изготовления на 3D принтере несложных изделий. Ребята убедились в необходимости выработки навыков конструирования и проектирования.

Жанна Крезина и Арина Комкова, студентка третьего курса – будущий технолог производства изделий из полимерных композитов – проводили опыт по определению процентного содержания глюкозы рефрактометрическим методом анализа. Этот метод основан на определении показателя преломления исследуемого вещества, который в ряде случаев служит характеристикой чистоты продукта.

На мастер-классе Елены Демкиной и студентки третьего курса Ирины Москаленко участники смены получили начальные знания по измерению размеров деталей абсолютным методом. Ребята освоили приемы работы со штангенциркулем и микрометром, познакомившись с основами метрологии.

В заключительный день профессионального курса для участников смены был организован фестиваль «ПрофиФест» с участием ключевых предприятий нашего региона. В их состав вошли представители ПАО «Дорогобуж» и АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».

По итогам недельной работы в каждой команде были выбраны по три участника, которые заняли призовые места, проявив активность и успешность в ходе профессиональных проб. В секции «Машиностроение» ребята отмечены памятными подарками от Сафоновского филиала СмолАПО.

В этом году все слушатели смены участвовали в проектной деятельности. Итоговым мероприятием стала защита социально ориентированных проектов, разработанных командами. Все проекты были направлены на развитие малых территорий Смоленской области. В рамках патриотического воспитания было предложено снять короткометражный фильм, посвященный масштабной операции по спасению детей на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Для развития туристического потенциала нашего региона слушатели проработали идею о проведении однодневных фестивалей культуры, искусства и местных промыслов в районных центрах региона. Проекты, предложенные школьниками, стали их первым успешным опытом по выработке новых и актуальных решений, направленных на развитие сельского хозяйства, укрепление семейных ценностей и формирование культурно-образовательной среды для детей и молодежи нашего региона…

Как и задумывалось организаторами смены «Архитектуры таланта», ее программа позволила молодежи Смоленщины оценить свои возможности, построить собственную траекторию движения в интересное будущее.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Алена Козлова со своей поделкой для фестиваля «Русское поле»

Мастер-классы провели студенты и преподаватели Сафоновского филиала СмолАПО.

Фото из соцсети «ВК»