﻿В Десногорске прошел II экологический фестиваль «ЭКОточка»





Смоленские атомщики вновь провели экологический праздник для десногорцев. 2 сентября в Атомпарке для жителей атомграда открыл свои двери фестиваль «ЭКОточка».

«ЭКОточка» — городской экологический фестиваль, который организовывают активисты волонтерской организации «Протон». Как и прежде, лозунгом фестиваля стал призыв «Настало время поставить точку в неэкологичных отношениях с природой!». В этом году организаторы подготовили для участников 8 тематических локаций — точек.

«Второй год подряд мы проводим замечательный экологический фестиваль «ЭКОточка». Нам это нужно для того, чтобы напомнить всем, и себе в первую очередь, что мы живём на экологически чистой территории, у нас прекрасное водохранилище, чистый воздух. Но всю эту первозданную и уникальную атмосферу необходимо беречь», — отметил глава муниципального образования «город Десногорск» Анатолий Терлецкий.

В «точке просвещения» участники смогли создать уникальные узоры на шоперах, поиграть в экологичные игры. Проверить себя на знание маркировок товаров и понять насколько экологично мы совершаем покупки в магазине можно было в «точке контрольной закупки». Здесь участники посетили импровизированный супермаркет, совершили «покупку», а на кассе их ждал разбор собранной корзины на предмет экологичности. Все участники получали призы — термостаканы, шоперы, бамбуковые зубные щетки и экоручки. Здесь же можно было обменяться прочитанными книгами и побегами домашних растений на витрине экосвопа.

«Зеленый — значит экологичный» — думала я раньше! — поделилась гостья фестиваля Екатерина Петренко. — И, признаться честно, отдавала предпочтение продуктам, не вникая в маркировки на упаковке. Сегодня на фестивале я узнала что такое гринвошинг и поняла, что долгое время попадалась на уловки продавцов. Не знала я и то, что картонные стаканчики совсем не экологичны! Спасибо организаторам, что дают возможность получить такие ценные уроки! Да и еще и экопризы выиграть!»

В «точке переработки» все желающие могли сдать вторсырье для отправки в специальные пункты приема. В день фестиваля сюда можно было принести макулатуру, батарейки и пластик. Награда — купоны на посещение «точки экологичного чаепития» и «точки рационального потребления». Среди сдавших вторсырье прошел конкурс на самое большое количество сданного сырья. За день фестиваля собрать удалось немало: более 197 кг макулатуры, 36 кг пластика и 82 кг батареек. Это в очередной раз подчеркнуло интерес и активное участие горожан в экологических инициативах.

«Точка экологичного чаепития» вновь порадовала десногорцев съедобными стаканчиками, которые одновременно стали и тарой и сытным, вкусным угощением. В «точке рационального потребления» гостей фестиваля учили разумно обращаться с тем, что часто оказывается в мусорке — пищей. Волонтеры своими руками сделали заготовки сушеных трав, овощей, зелени чтобы создавать из них авторские приправы, чай и арома-саше. По мнению организаторов, нерациональное использование пищи вносит большой вклад в рост мусорных полигонов, а эта локация показывает, что «лишние» продукты можно превратить в полезные кулинарные (и не только) шедевры.

«Точка ЗОЖ» в этом году была организована специалистами медико-санитарной части №135 города Десногорск. Здесь во время фестиваля можно было пройти экспресс чек-ап здоровья. Также на территории фестиваля работали специалисты пожарной части СПСЧ №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», которые рассказали о важности сохранения леса и предотвращения пожаров в нем.

Для маленьких гостей фестиваля работала «точка счастливого детства», где юных экологов ждала развлекательная программа.

Также гости могли посетить выставку достижений садоводов Десногорска в «точке Деснянского урожая». «Деснянский урожай» — конкурс, в котором приняли участие те, кто имеет свои огороды и сады, даже если они находятся прямо на подоконнике.

Ярким финалом фестиваля стала «точка творчества», где подвели итоги конкурсов «Деснянский урожай», «Польза в кадре» и определили имена гостей фестиваля, сдавших больше всего вторсырья в рамках «ЭКОточки». Завершила фестиваль десногорская группа Gaudens.

«ЭКОточка» прошла при поддержке Администрации города, руководства Смоленской АЭС и Первичной профсоюзной организации Смоленской атомной станции. Партнерами фестиваля выступили АО «СмоленскАтомЭнергоРемонт», ООО «Атомцифросбыт», объединение «Команда Десногорска» и ООО «ДеснаБытХим».

Всего фестиваль собрал около 1000 жителей и гостей города. Он стал ярким событием, направленным на повышение экологической осведомленности и активное участие горожан в охране окружающей среды.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС