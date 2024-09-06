﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики кожных заболеваний





Согласно официальной статистике, одно из самых часто встречающихся заболеваний кожи — контактный дерматит. Он может быть двух видов: простой и аллергический. Последний характеризуется системным ответом организма на поступивший извне аллерген.

За прошедший год данное заболевание было обнаружено более, чем у 12 тысяч смолян. Из них почти треть — дети и подростки. Это заболевание вызывается раздражающим действием окружающей среды непосредственно на кожу: химическим, физическим, контактом с определенными растениями.

– У пациентов с хроническим течением заболевания и длительно существующим поражением кожи после устранения действия этиологического фактора патологический процесс может продолжаться длительное время. Основа лечения — устранение раздражающего фактора. К примеру, при дерматите на металл исключается ношение бижутерии и металлических пряжек ремней. Лучший метод профилактики контактного дерматита — избегать контакта с аллергенами и раздражающими веществами, которые вызывают симптомы заболевания, – объясняет врач-дерматовенеролог Галина Сехина.

Факторы риска контактного дерматита:

— наследственность;

— слабый иммунитет;

— хронические заболевания;

— стрессы и усталость;

— бытовые и другие аллергены.

Профилактика:

— избегание контактов с аллергенами (пищевые, бытовые, промышленные и др.);

— гигиена и уход за кожей;

— увлажнение кожи при контактах с потенциально опасными веществами;

— ношение одежды из натуральных тканей,

— использование средств защиты при контактах с химикатами.