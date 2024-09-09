О готовности к отопительному сезону

Под председательством Главы МО «Сафоновский район» Александра Царева прошло расширенное рабочее совещание с представителями ресурсоснабжающей и управляющих компаний, руководителями учреждений Сафоновского района, обслуживающих коммунальную инфраструктуру.

Первый заместитель Александр Жбанов доложил о подготовке жилищного фонда и объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2024-2025 годов.

На данный момент не все потребители тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности, предоставили пакет документов на проверку в соответствии с Приказом № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Глава поручил этим организациям в срочном порядке усилить работу в данном направлении во избежание нарушений требований, изложенных в запросе о предоставлении вышеуказанных документов. а также сообщил присутствующим о сроках проведения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проверки готовности Сафоновского района к отопительному периоду с 16 по 20 сентября.

На текущий момент из 33 котельных, участвующих в теплоснабжении жилищного фонда и объектов соцкультбыта, уже подготовлены 32. В оставшейся ведутся работы по замене дымовой трубы.

Из 12 центральных теплопунктов подготовлены 12.

Проведены ремонт и замена тепловых сетей. Из запланированных 1,564 погонных метров выполнено 1,439, что составляет 92%.

Ведется подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду. На сегодняшний день из 545 МКД подготовлено 518, что составляет 95%.

С докладами о готовности МБУ «УКХ» и СФ СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» к предстоящему осенне-зимнему периоду отчитались директора учреждений Алексей Бондарев и Виктор Поляков.

– На особом контроле держу ситуацию с подготовкой жилищного фонда и объектов соцкультбыта к отопительному периоду, а также вопросы укомплектованности кадрами и техникой организаций, обслуживающих коммунальную инфраструктуру города и района, – подытожил Александр Анатольевич.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2028