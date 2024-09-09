﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Главный праздник сентября

В первый день нового учебного года по всей области прозвучали школьные звонки.

После масштабного ремонта открыл свои двери Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус. Василий Анохин на торжественной линейке в учреждении поздравил ребят, их родителей и педагогов с началом нового учебного года.

Образовательное учреждение обновлено благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» и проекту «Новая школа» партии «Единая Россия». На проведение капитального ремонта и оснащение было направлено 111 млн рублей. «Сделали всё, чтобы у кадетов были отличные условия для учёбы на «отлично»!», — сказал губернатор.

Также в кадетском корпусе начинают работу классы Следственного комитета РФ и общевойскового профиля. Их преимущества — это высокое качество образования, дисциплина, возможность определиться с будущей профессией, насыщенные программы культурного и патриотического воспитания.

С началом учебного года Василий Анохин поздравил также преподавателей и курсантов Военной академии имени маршала Василевского. «Важно, что в их рядах участники специальной военной операции, в том числе среди первокурсников. Их практический опыт – бесценный. За проявленное мужество многие офицеры удостоены боевых наград», — отметил глава региона.

Продолжаем увековечивать память о смолянах — героях специальной военной операции

На территории военной академии открыли бюст Героя России старшего лейтенанта, выпускника академии Андрея Александровича Блохина, который, выполняя боевые задачи, пожертвовал собой ради спасения товарищей.

Также Российским военно-историческим обществом на стене лабораторного корпуса Смоленского колледжа телекоммуникаций создан мурал в память о Герое Российской Федерации старшем лейтенанте Александре Олеговиче Бичаеве, который ценой жизни остановил наступление врага.

«Мурал станет символом памяти о подвиге Александра Олеговича. Поручил благоустроить прилегающую к нему территорию. Также договорились, что нанесем подобные изображения наших Героев России на другие здания.

Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Новый мурал — это дань уважения и признательности человеку, который отдал за Родину самое дорогое, что у него было. Наши Герои навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сказал Василий Анохин.

Вместе мы делаем район лучше

На прошлой неделе Василий Анохин вместе с командой работал в Демидовском районе. По традиции сначала осмотрели парк уборочной и дорожной техники местного филиала «Смолавтодора». Убедились, что машин достаточно, все в рабочем состоянии. «Но здание учреждения требует обновления. Крышу сейчас уже чинят, а к зиме произведем утепление. В следующем году обновим туалеты, душевые, раздевалки, сделаем новую электропроводку и обустроим уютную комнату для обеда».

Глава региона проверил, как идет благоустройство города. Клумбы на Советской площади вызвали вопросы у жителей, поэтому Василий Николаевич поручил подготовить несколько вариантов оформления и предложить их на выбор. Также обратил внимание на недочеты, допущенные при обновлении общественных территорий. Теперь их оперативно исправят.

В ходе поездки губернатор ознакомился с ходом благоустройства мемориала «Журавли», которое ведётся по программе «Формирование комфортной городской среды». Основные работы уже завершены, осталось только установить освещение.

Еще один пункт в программе визита — это Демидовское отделение «Техникума отраслевых технологий». В прошлом году обновили крышу общежития. Дополнительно Василий Анохин поручил проработать вопросы ремонта учебных корпусов и организации на базе учреждения программ переподготовки специалистов для сферы ЖКХ.

«Ключевая часть рабочей поездки – встреча с жителями района. Услышал их пожелания и обсудил планы дальнейшего развития муниципалитета. Благодарю за неравнодушие всех, кто пришел на встречу. Вместе мы сделаем район лучше», — особо отметил губернатор.

Смоляне голосуют

В течение трёх дней в регионе проходили выборы депутатов городского Совета Десногорска, а также довыборы в Смоленскую областную Думу и Смоленский городской Совет.

На довыборах в горсовет Смоленска впервые применяли форму дистанционного электронного голосования. Глава региона лично убедился, что это экономит время, удобно, безопасно и надёжно.

Значимое событие

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в регион прибыли мощи преподобной Евфросинии Полоцкой — основательницы женского монашества на Руси. Смоленск стал первым российским городом, куда принесена святыня.

«Это важное для Смоленской Земли событие ярко свидетельствует о единой судьбе русского и белорусского народов, наших общих культурных и духовных ценностях», — отметил Василий Анохин.

Великолепная пятерка и вратарь!

Смоленский клуб «Славутич» стартовал в Экстралиге открытого чемпионата Беларуси. «Соперники у нас сильные, опытные. Чтобы добиться успеха нашим ребятам понадобится всё – собранность, воля, настойчивость, мастерство и немножко удачи. «Славутич», вперёд!», — поздравил Василий Анохин смолян с началом хоккейного сезона.

И в воскресенье ребята порадовали и подарили огромный праздник, победив ХК «Авиатор» из Барановичей со счетом 5:1 в нашу пользу.

10 сентября во Дворце спорта «Юбилейный» в 19:00 состоится второй матч с «летчиками». Болеем за наших!

Татьяна Напреева