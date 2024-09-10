Дизайн-код города – территория исторических смыслов

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев принял участие в мероприятии «Дизайн-код важнейший инструмент внешнего облика города», состоявшемся в формате круглого стола в Смоленске под председательством первого заместителя председателя Правительства Смоленской области Алмаза Ахметшина.

– Создание дизайн-кода города — это важный шаг в формировании его уникального облика и улучшении качества городской среды, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Анатольевич. – Он представляет собой свод правил и рекомендаций, которые определяют стиль, архитектурные элементы, материалы и цвета, используемые в строительстве и благоустройстве пространства.

Единые подходы к дизайну способствуют тому, что различные районы выглядят более целостно. Грамотно разработанный дизайн-код учитывает потребности жителей и создает комфортные и безопасные общественные пространства. В наше время модернизации важно учитывать исторические и культурные особенности города. Дизайн-код может помочь сохранить архитектурные памятники и традиции, интегрируя их в современную городскую среду.

Приветствуя собравшихся, Алмаз Салимович Ахметшин отметил, что одним из главных акцентов для региона сейчас является стимулирование развития экономики и туристической привлекательности. Хорошо оформленные улицы и площади могут стать центрами притяжения для бизнеса, создавая новые рабочие места и развивая местную экономику, гармоничный городской облик способствует привлечению туристов и инвестиций.

по словам александра Анатольевича Царева, создание дизайн-кода города — это важный инструмент, по сути это наглядный и понятный свод правил благоустройства, разработанный под конкретный город с учётом его специфики. В ближайшее время на уровне региона запланирована серия мероприятий по изучению и внедрению дизайн-кода городов и районных центров. Уверен, что разработка дизайн-кода города Сафоново даст положительный результат в привлечении туристов, развитии малого предпринимательства, ремесел и общественного питания.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2068