﻿Смоленская АЭС представила отчет по экологической безопасности





В корпоративной политике Росатома определены приоритетные цели устойчивого развития — ответственное производство и потребление, чистая электроэнергия, сохранение природных экосистем

В Десногорске состоялась публичная презентация отчета по экологической безопасности за 2023 год. Мероприятие, в котором приняли участие специалисты Смоленской АЭС, педагоги, медицинские сотрудники и работники культуры, прошло в формате экскурсии по интерактивному информационно-выставочному комплексу атомной станции в ЦИСО «Нейтрино». Гости ознакомились с достижениями отечественной атомной отрасли, работой АЭС и лично убедились в безопасности атомных технологий для человека и природы.

«Смоленская АЭС, как экологически ответственное предприятие, стремится поддерживать гармонию с природой, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. — Ежегодно планируются и реализуются природоохранные мероприятия, экологические и эколого-просветительские акции, направленные на сохранение природных экосистем в регионе расположения атомной станции. Большое внимание уделяем работе по формированию у людей бережного и сознательного отношения к окружающему миру».

Участникам встречи продемонстрировали фильм о вкладе Смоленской АЭС в экологическое благополучие Десногорска и его окрестностей. Одно из значимых мероприятий — зарыбление водохранилища. Так, в 2023 году в акваторию выпущено более 600 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика, которые снижают уровень фитопланктона, тем самым обеспечивая экологическую чистоту водоема.

Периодически выполняются работы по реконструкции и модернизации сооружений водоотведения и очистки сточных вод, благодаря чему минимизировано попадание вредных веществ акваторию водохранилища. Организовано селективное накопление промышленных отходов, содержащих полезные компоненты, и передача их на вторичную переработку. Регулярно проводятся ставшие традиционными Дни макулатуры.

В течение 42 лет эксплуатации энергоблоков Смоленской АЭС в непрерывном режиме осуществляется мониторинг состояния окружающей среды по химическому, физическому и радиационному факторам. Для этого используется комплексная система мониторинга специализированными собственными и независимыми лабораториями.

ПО словам начальника ОООС Светланы Лубенской, в районе деревни Пятидворки, где ведутся подготовительные работы по сооружению энергоблоков замещения Смоленской АЭС, также определены контрольные точки для проведения исследований. Это необходимо для того, чтобы с вводом новых мощностей Смоленской АЭС -2 в эксплуатацию можно было проследить их дальнейшее влияние на состояние окружающей среды.

«По радиационному фактору осуществляется мониторинг воздуха, атмосферных выпадений, поверхностных вод, почвы, растительности, животного мира, воды из скважин, — подчеркнул начальник лаборатории внешнего радиационного контроля Юрий Ивченко. — Также развернута автоматизированная система контроля радиационной обстановки — 15 наблюдательных постов, которая в режиме 24/7 контролирует мощность дозы в зоне расположения Смоленской АЭС. С получаемыми данными в режиме онлайн может ознакомиться любой желающий, зайдя на сайт Russianatom.ru. За годы эксплуатации Смоленской АЭС не было выявлено фактов превышения основных дозовых пределов и содержания радионуклидов в объектах окружающей среды».

В завершение встречи состоялась презентация книги «Смоленская атомная станция в гармонии с природой. Биоразнообразие родного края». Красочное печатное издание включает характеристики природных систем флоры и фауны территории вблизи атомной станции, а также более 400 фотографий живой природы, уникальных видов растений, животных и птиц. Экземпляры книг были переданы в дар образовательным учреждениям и библиотекам города для просветительских целей.

«Каждый год мы узнаем актуальную информацию о Смоленской атомной станции, и в первую очередь, о том, что ее работа никоим образом не нарушает экологическое благополучие природной среды Смоленской области и всей средней полосы России, — отметила методист дома детского творчества Татьяна Кужаниязова. — Очень нравится формат проведения экологического отчета — экскурсия по музею, где представлены макеты с принципами работы как действующих, так и новых энергоблоков АЭС. Можно проверить уровень своих знаний в интерактивной викторине и даже получить приз. С удовольствием буду приводить сюда своих учащихся на экскурсии».

«Нам доступно и понятно рассказали о процессах, которые происходят на атомной станции, о современных системах безопасности, мониторинга, а также мероприятиях, направленных на то, чтобы у нас была чистая экология. Приятно было получить книгу, изданную Смоленской АЭС, она пополнит фонд наших библиотек и уверена, будет интересна как взрослым, так и подрастающему поколению», — отметила директор Десногорской библиотеки Олеся Иванова.

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Предприятия Росатома активно вовлечены в данную работу.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС