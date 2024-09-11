Губернатор Василий Анохин рассказал о расширении птицефабрики «Сметанино»

– Смоленская «Птицефабрика «Сметанино» увеличит выпуск куриных яиц до 1 млн шт. в день, что в 1,5 раза больше текущего объема. Компания вложит в расширение производства более 950 млн руб. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме, – поделился планами расширения производства Губернатор Василий Анохин.

На предприятии сейчас приступили к активному строительству двух птичников общей площадью 9,3 тыс. кв. м для 520 тыс. голов кур-несушек. До конца года будет завершено возведение большого и современного яйцесклада. Также уже запущена работа новой машины для сортировки яиц, способной обрабатывать до 180 тыс. шт. в час.

Для развития собственной кормовой базы помогли птицефабрике получить федеральные земельные участки площадью более 3,8 тыс. га без проведения торгов.

Расширение производства на «Птицефабрике «Сметанино» будет завершено в 2025 году. Правительство области продолжит оказывать содействие инвестору для успешной реализации проекта.