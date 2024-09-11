Прием по личным вопросам

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев провел очередной прием граждан по личным вопросам.

Вместе с заместителями и представителями управляющих компаний выслушали вопросы жителей, записавшихся на прием, дали пояснения и комментарии по проблемам, наметили план решения сложившихся ситуаций, беспокоящих граждан.

Одно из обращений касалось нарушения сроков завершения работ по замене водопроводных труб по ул. Привокзальной. Совместно с первым заместителем Александром Жбановым Глава дал пояснения по ситуации, сложившейся в результате срыва всех сроков работ подрядной организацией ООО «Аквафор Трейдинг», с которой в настоящий момент контракт расторгнут. Разъяснили заявителю дальнейший ход действий: Глава поручил в течение ближайших двух недель силами МУП «Горводоканал» произвести установку пожарного гидранта и привести в надлежащее состояние прилегающую территорию. Сделать это необходимо до возможного ухудшения погодных условий.

Также заявитель выразил опасения насчет состояния дуба, увеличивающего угол своего наклона в сторону здания станции юных натуралистов. александр Анатольевич поручил своему заместителю совместно с представителями МБУ «УКХ» выехать на место и обследовать данное дерево для оценки опасности возникшей ситуации и последующего принятия решения о его сохранении или выпиловке.

Гражданка К. пришла на прием с вопросом о готовности к зимнему периоду многоквартирных домов по ул. Энгельса, ул. Свободы и просьбой о предоставлении паспортов готовности МКД к отопительному периоду. Данные документы предоставим после приемки домов органами Ростехнадзора.

Приемы граждан проводятся мною на регулярной основе в первую и третью среду месяца. Записаться на прием можно по телефону 8(48142) 4-27-21.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2064