Результаты жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Сафоновская правда»

АНО «Северная объединенная редакция» уведомляет об итогах состоявшейся 9 сентября 2024 года жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади среди кандидатов в депутаты Сафоновского окружного Совета депутатов в газете «Сафоновская правда».

№ 38 от 19 сентября 2024 года.

Полоса 3: Куликов Н.А., Николаева Л.М., Воронова И.П., Игнашенков А.В., Коробков В.А.

Полоса 4: Плешкова В.В., Кузьмич В.В., Мараева О.И., Михеев П.В., Кузьмич В.Ф.

Полоса 5: Романов Д.А., Кристалинская Т.В., Борисов Ю.В., Буренков Г.Н., Германова К.А.

Полоса 6: Бутов С.В., Королева Е.А., Берендеева Т.И., Новосельцев И.В., Конюхов В.А.

№ 39 от 26 сентября 2024 года.

Полоса 3: Федосеенкова С.Г., Ларченков А.М., Юдин Ю.А., Сарвиров В.Е., Скляренко И.В.

Полоса 4: Тимашкова Л.В., Романко С.М., Михайловский А.Д., Марченков А.В., Ляхов Р.И.

Полоса 5: Анисенков С.А., Егорова И.В., Захарова А.Н., Сергеенков А.Ю., Егорченков А.А.

Полоса 6: Силкин В.Н., Никитенкова Л.Г., Булахова Е.А., Сильченко О.В., Кухарев А.Н., Антропов П.А.

Платная печатная площадь не распределялась ввиду отсутствия заявок от кандидатов.