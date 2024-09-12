Встреча с курянами

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев, депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина и председатель районного Совета депутатов встретились с жителями Курской области, вынужденно оставившими свои дома и приехавшими в наш район.

Сейчас в Сафоновском районе размещены и проживают 10 курян. Покидать родные места им пришлось в спешке, под обстрелами, многие взяли с собой лишь документы.

В настоящее время оказывается помощь в решении социально-бытовых вопросов. В случае необходимости всем прибывшим окажем помощь в трудоустройстве.

Глава заверил семьи, что администрация района сделает все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и получили необходимую поддержку.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2061

