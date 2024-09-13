Выставки подарят заряд вдохновения

В Сафоновской детской художественной школе имени В.М. Кириллова состоялось открытие XXIII передвижной международной выставки детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир школы», посвященной учителям, воспитателям, педагогам и наставникам. С этим событием педагогов и учащихся поздравила Татьяна Анатольевна Копцева – руководитель социокультурного образовательного проекта «Передвижная выставка детского рисунка «Я вижу мир», заместитель редактора журнала «Искусство в школе».

Обращаясь к юным художникам, их наставникам и гостям школы, она рассказала о том, что в 1959 году, когда открылась первая международная выставка «Я вижу мир», в ней приняли участие дети из 120 стран мира. Сейчас, в связи с изоляцией, количество международных участников уменьшилось, на вернисаже представлено в основном представлено творчество ребят из России. Координатор проекта выразила надежду, что в скором времени все изменится, и Россия обретет большое количество друзей и участников. Уже стали поступать работы ребят из Южной Америки, Перу, Эквадора и других стран.

Татьяна Копцева предложила ребятам написать эссе о выставке в школе, сообщив, что наиболее удачные работу будут опубликованы в журнале «Искусство в школе».

Отдельные номера этого издания заместитель редактора подарила тем, кто ответил на ее вопросы, касающиеся семей собравшихся в ДХШ, их родословных.

Среди победителей международной выставки, работы которых представлены в Сафоновской ДХШ, выпускница школы Валерия Трубаева с работой «Моя художка». Художница запечатлела уютный уголок любимой школы, давшей ей путевку в жизнь.

В этот же день педагог школы Наталья Васильевна Роот презентовала открывшуюся в ДХШ выставку по итогам международного форума «Источник вдохновения». Она сама была участницей этого форума, участвовала в пленэрах, общалась с коллегами.

Наталья Васильевна подарила картины сафоновцам, оказавшим помощь в организации и проведении международного форума.

Фото Татьяны Гляшовой