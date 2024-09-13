Губернатор Василий Анохин рассказал о новой точке экономического роста «Стабна»

Первые три резидента особой экономической зоны «Стабна» создали и запустили новые производства. Компания «Арсенал Регионы» выпускает аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения. «Плазмамет» – установки ионно-плазменного азотирования для упрочнения деталей и инструментов, применяемых в авиационной промышленности, лифто- и станкостроении, строительстве и др. «СТЭРТЕХ» изготавливает вакуумное и компрессорное оборудование, используемое в металлургии, фармацевтике и др. отраслях.

На текущем этапе в реализацию этих проектов и развитие инфраструктуры самой ОЭЗ инвесторы уже вложили более 1 млрд руб. Все новые производства – импортозамещающие и высокотехнологичные. Благодаря этому в ближайшее время будет создано почти 130 дополнительных рабочих мест.

– Сегодня вместе с командой посетил ОЭЗ «Стабна». Обсудили на месте её дальнейшее развитие. Поручил организовать стажировки у резидентов с дальнейшим трудоустройством для студентов сетевых программ СмолГУ с ведущими вузами страны. Также сейчас ведём переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в размещении своих производств на территории преференциальной зоны. Для этого там есть всё необходимое – производственный корпус, дороги с выходом к трассе М-1, возможности подключения к объектам водо-, электро-, газо-, теплоснабжения. Почти завершено строительство хозяйственно-бытового здания, – рассказал Губернатор.