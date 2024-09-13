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Хлеб наш насущный﻿

13.09.2024


По благословению епископа Вяземского и Гагаринского Сергия и при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в Сафоновском районе началась реализация проекта «Хлебодар».

На сегодняшний день в Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения доставляется хлеб на 108 человек бесплатно. Его получают многодетные семьи, инвалиды, малоимущие пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это белый и ржаной хлеб, который выпекается в пекарне Вяземской епархии. Волонтеры, являющиеся сотрудниками Сафоновского КЦСОН, доставляют караваи как горожанам, так и тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах Сафоновского района.

Очень приятно слышать слова благодарности за вкусный и свежий хлеб в адрес пекарни Вяземской епархии, а также в адрес добровольцев за быструю доставку теплой и ароматной выпечки!

Елена МИНЧЕНКОВА

Опубликовано в категории Церковь и общество

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