Хлеб наш насущный﻿





По благословению епископа Вяземского и Гагаринского Сергия и при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в Сафоновском районе началась реализация проекта «Хлебодар».

На сегодняшний день в Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения доставляется хлеб на 108 человек бесплатно. Его получают многодетные семьи, инвалиды, малоимущие пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это белый и ржаной хлеб, который выпекается в пекарне Вяземской епархии. Волонтеры, являющиеся сотрудниками Сафоновского КЦСОН, доставляют караваи как горожанам, так и тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах Сафоновского района.

Очень приятно слышать слова благодарности за вкусный и свежий хлеб в адрес пекарни Вяземской епархии, а также в адрес добровольцев за быструю доставку теплой и ароматной выпечки!

Елена МИНЧЕНКОВА