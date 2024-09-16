«Роял-кейк» набирает обороты

По сообщению Губернатора Смоленской области Василия Анохина, сафоновский «Роял Кейк» планирует расширить объем производства здорового и спортивного питания — протеиновых продуктов без сахара. Для этого компания приобрела имущественный комплекс «Сафоновохлеб» площадью более 10 тыс. кв. м. и проводит там капитальный ремонт, закупает новое оборудование. На территории завода инвестор запустит до конца года новую линию по выпуску продукции.

В реализацию проекта уже вложено более 350 млн руб. Также на предприятии дополнительно созданы 40 рабочих мест.

Продукция «Роял Кейка» пользуется широким спросом. Их товары представлены в магазинах по всей России и за рубежом, а также на крупнейших маркетплейсах. Правительство области продолжит оказывать содействие предприятию в развитии производства.

Источник: https://vk.com/id651185641?from=search&w=wall-219..