Какие её годы!





Сегодня заслуженный житель нашего города Анастасия Абрамовна Старовойтова отмечает круглый юбилей – 100-летие со дня своего рождения! Свои поздравления, цветы и подарки ей лично вручил Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев. Он также передал поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина, поздравления и подарок от Губернатора Смоленской области Василия Анохина. Главу сопровождала начальник отдела социальной защиты населения Ирина Андреева, заместитель Главы Ольга Майорова.

– Ваш юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст, – обратился к юбилярше Александр Анатольевич. – Желаем, чтобы здоровье вас не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия.

Принимая гостей, Анастасия Абрамовна расчувствовалась, пожелала всем счастья и здоровья. Призналась, что ей очень приятно такое внимание. Ветеран труда, труженик тыла, в прошлом активистка и общественница и сегодня следит за событиями не только местного, но и всероссийского масштаба, остается патриоткой своей Родины. Ей повезло, что на старости лет любящая дочь Татьяна окружила заботой и вниманием. Поздравляем юбиляршу!

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